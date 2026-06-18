擬音が多い。笑

エマはすっごく冷えやすいのです。なのでエマの水遊びは太陽がギラギラしているときにしか出来ません。曇りや、風の強い日など少しでもお天気が悪い日はNG（お散歩だと曇りの方がありがたいんだけどね）。

夏は犬用プールにも行くのですが、プールでは冷えて震えると言うことはほとんどないです。川や湖の水温はとにかく低く、足だけしか入らない私でも「おおっ」と思うほど。そんな水の中に全身浸かるわけだから、もはや修行に近い。

震えるようになってきたら、太陽の当たる場所で休憩させます。毛も乾いてしまうほどですが、とても気持ちよさそうにウトウト。テントも貼っているので、日陰もうまく利用して熱中症対策です。

熱中症といえば、水遊びをしてた小型犬が熱中症になった話を聞きました。その子はとても水遊びが好きなワンコで、ほとんど水の中だからと飼い主さんも油断してたようです。しかし実は、ずっと水に濡れた状態だと逆に体の内部が熱を溜めてしまうそうです。確かに人間も冷たい水の中にいると体がポカポカしてきます。あれは冷えた体を温めようとする自律神経の働き。犬にも同じことが起きるんですね。

私がエマを休憩させながら、その時に濡れた体を乾かしているのは理に適っていたのかもしれません。

どうか皆さんも熱中症に気をつけて水遊びしてください。