◆米大リーグ レッドソックス０―３ブルージェイズ（１７日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１７日（日本時間１８日）、敵地・レッドソックス戦に「３番・三塁」でスタメン出場し、４打数無安打に終わり、２試合、１０打席連続安打なしとなった。試合はブルージェイズが３―０で勝って２連勝とした。

レッドソックスの先発は左腕のベネット。初回２死走者なしの１打席目は、カウント２―２からチェンジアップに反応したが左飛に倒れた。２点を先取した３回２死三塁の２打席目もチェンジアップをはじき返したが遊ゴロ。６回１死一塁の３打席目は、２番手右腕・ゲレロと対戦して空振り三振に倒れた。前を打つゲレロが中前適時打を放って３点リードとなった８回１死一塁の４打席目も、右腕・ワイサートの前に空振り三振を喫した。

岡本は、６月に入ってすでに３本塁打を放つなど、今月は５１打数１５安打の打率２割９分４厘と好調を維持している。だが、前日１６日（同１７日）の敵地・レッドソックス戦では２四球を選んだが、２打数無安打。この日も快音響かず２試合、１０打席連続の安打なしとなり、打率は２割３分に下がった。

プライベートでも仲のいいレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）は「６番・指名打者」でスタメン出場し、２打数１安打だったが、５回２死満塁のチャンスで代打を送られて途中交代となった。侍ジャパン対決となったが、両者とも存在感を見せることはできなかった。