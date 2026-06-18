シャーウッドの森の「メジャー・オーク」。今春は新たな葉をつけなかったという/Steven Bramall/Alamy Stock Photo

ロンドン（CNN）昔、ロビン・フッドを探す騎士たちは、どこに行けば彼を見つけられるかを心得ていた。この伝説的な義賊は何世紀にもわたって英イングランドのシャーウッドの森と結び付けられており、とりわけ本人の隠れ家として名高い1本の木は「メジャー・オーク」と呼ばれている。

科学者たちによれば、樹齢1200年のこのオークの木は今春新たな葉をまったくつけておらず、すでに枯死したとみられるという。英国王立鳥類保護協会（RSPB）が報道向けの発表で明らかにした。

樹冠の広がりが28メートル、幹周りが11メートルに達するメジャー・オークは、英国最大級の樹木の一つ。枝の一部を支える支柱は20世紀初頭に設置され、1970年代には木の周囲に柵が設けられた。

RSPBによると、木の周辺土壌の圧密化と、暑く乾燥した夏が重なったことが、この木の衰えにつながったという。

土壌微生物学企業ソイルバイオラボの代表取締役で、この木の保全チームの一員も務めたサイモン・パーフェイ氏は、報道向け発表の中で次のように述べている。

「メジャー・オークのチームは、この象徴的な木を取り巻く環境を回復させるため懸命に取り組み、ある部分では生命力を示す心強い兆候も見られた。しかし、どうやら被害はすでにあまりにも深く根付いており、完全に元へ戻すことはできなかったようだ」

メジャー・オークは、ロビン・フッドとのつながりによって観光名所として有名になった。しかし、その結果として何百万人もの観光客が訪れたことで、木の周囲の土壌はコンクリートのように固くなってしまったと、RSPBは発表で述べた。

またこの木を観察している樹木外科術会社アーバン・フォレストリーの樹木管理部門担当責任者、レグ・ハリス氏は発表の中で、「直近の衰えは、非常に高温で干ばつにも見舞われた5回の夏と重なる。特に2022年7月、英国は過去最高となる40度の気温を観測した」と述べた。

木は今後も立ち続ける

イングランド中部ノッティンガム近郊のシャーウッドの森は、伝説的な義賊ロビン・フッドの隠れ家として知られている。彼は富める者から奪い、貧しい者に与えながら、宿敵ノッティンガムの代官から逃れるため森で暮らしていたとされる。

ロビン・フッドへの言及は14世紀に初めて現れ、以降数世紀にわたり、その活躍が書籍や映画、テレビ番組で描かれてきた。

メジャー・オークはこの伝説と結び付けられるようになったものの、「現存する最も古い中世のロビン・フッド物語には、このオークの木への具体的な言及はない」と、イングランドのダラム大学の歴史学准教授アレックス・ブラウン氏はCNNへの電子メールで指摘した。

ただ初期の物語には、フッドと仲間の義賊たちが「トリストル・ツリー（trystle trees）」と呼ばれる特徴的な集合場所の木を持っており、人々はそこに行けばフッドを見つけられることを知っていたとの記述があると、ブラウン氏は述べた。

「当然ながら、この集合場所の木が、伝説のごく初期の段階から森の中の特別な一本の木と結び付けられていた可能性はある」（ブラウン氏）

もはや生きてはいないメジャー・オークだが、千年以上にわたって立ち続けてきたその場所には今後も残り続ける。訪れる人々は自然の中の記念碑としてこの木を目にすることができると、RSPBでシャーウッドの森の管理を手掛けるホリー・ドレーク氏は説明。木はロビン・フッドの伝説の中で生き続けるとともに、死後も生きていた頃と同じように森の生態系を支え続けるという。

この木のドングリや挿し木からはこれまでに苗木が育てられ、世界各地に植えられている。ロンドンにある米国大使公邸のウィンフィールド・ハウスもそうした場所の一つだ。

RSPBの施設運営マネジャー、クロエ・ライダー氏は、適切な管理が行われれば、メジャー・オークは「数十年、あるいは数世紀にわたってさえ」立ち続ける可能性があると語った。