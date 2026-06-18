第１０８回全国高校野球選手権群馬大会の組み合わせ抽選会が１７日、前橋市南町の市民文化会館（昌賢学園まえばしホール）で行われ、出場５９チームの対戦相手が決まった。

開会式と開幕試合は７月４日に同市の県立敷島公園野球場（上毛新聞敷島球場）で行われ、日程通りに進めば、決勝は同２６日に行われる。

選手宣誓は西邑楽の茂木陽琉主将

会場には各校の主将や監督が集まり、それぞれが緊張した面持ちでくじをひいた。予備抽選では、西邑楽の茂木陽琉（はる）主将（３年）が「１番」を引き、開会式の選手宣誓を引き当てると会場にカメラのシャッター音が響いた。茂木主将は「引く予感がしていた。宣誓は初めてなのでとても緊張している」と話し、「皆が夏に向けて全力を注いでいる。僕の宣誓で全ての選手を鼓舞したい」と意気込んだ。

前橋育英が昨夏のリベンジなるか、前橋商・高商大付も地力あり

今大会を巡っては、春の県大会を制し、２年連続して夏の甲子園に出場している第１シードの健大高崎が３連覇を達成できるかが焦点になりそうだ。健大高崎は、強力打線と層の厚い投手陣を誇り、全国制覇も目標に掲げる。右手の有鉤骨（ゆうこうこつ）を骨折し、ギプスを着用して臨んだ石田雄星主将（同）は抽選後、「相手がどんなチームでも勝つ準備はしてきた。一つ一つのプレーにこだわり、細部に磨きをかけて大会に挑む」と語った。

このほか、昨秋の県大会覇者の桐生第一は、Ｕ―１８（１８歳以下）日本代表候補の森田惺（せいは）捕手（同）を中心とした打線と堅実な守備を武器に２０２０年の独自大会以来の優勝を目指す。春の県大会準優勝の前橋商、昨秋の準優勝に続いて春４強と波に乗る高商大付も力があり、昨夏の県大会決勝で延長十一回の末、健大高崎に惜敗した前橋育英がリベンジを果たせるかにも注目が集まる。

また、今大会には、前橋西や玉村など７校による連合チームも出場する。