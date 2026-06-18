「ドラゴンボールZ」よりギニュー特戦隊の「リクーム」が破れた戦闘服姿で「S.H.Figuarts」に登場！6月19日16時よりプレバンにて予約開始
【S.H.Figuarts リクーム〈地獄のリクーム〉】 予約開始：6月19日16時 2027年2月 発売予定 価格：9,900円
本体
交換用手首パーツ左右各3種
交換用表情パーツ4種
交換用髪の毛パーツ
イレイザーガンエフェクトパーツ
イレイザーガンエフェクトパーツ用台座一式
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts リクーム〈地獄のリクーム〉」を2027年2月に発売する。6月19日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は9,900円。
本製品は、アニメ「ドラゴンボールZ」より、「ギニュー特戦隊」の「リクーム」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」で商品化したもの。
新規造形・新規可動で立体化しており、「ナメック星」での激しい戦闘を物語る破れた衣装を造形で再現し、劇中シーンを参考に傷の表現も再現している。
表情パーツにはニヤリ顔や、やられ顔等をバリエーション多く網羅しており、イレイザーガンエフェクトも付属している。
「S.H.Figuarts リクーム〈地獄のリクーム〉」サイズ：全高 約200mm 素材：PVC、ABS 商品内容
本体
交換用手首パーツ左右各3種
交換用表情パーツ4種
交換用髪の毛パーツ
イレイザーガンエフェクトパーツ
イレイザーガンエフェクトパーツ用台座一式
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
※実際の商品とは多少異なる場合があります。