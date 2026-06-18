【S.H.Figuarts リクーム〈地獄のリクーム〉】 予約開始：6月19日16時 2027年2月 発売予定 価格：9,900円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts リクーム〈地獄のリクーム〉」を2027年2月に発売する。6月19日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は9,900円。

本製品は、アニメ「ドラゴンボールZ」より、「ギニュー特戦隊」の「リクーム」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」で商品化したもの。

新規造形・新規可動で立体化しており、「ナメック星」での激しい戦闘を物語る破れた衣装を造形で再現し、劇中シーンを参考に傷の表現も再現している。

表情パーツにはニヤリ顔や、やられ顔等をバリエーション多く網羅しており、イレイザーガンエフェクトも付属している。

「S.H.Figuarts リクーム〈地獄のリクーム〉」

サイズ：全高 約200mm 素材：PVC、ABS 商品内容本体交換用手首パーツ左右各3種交換用表情パーツ4種交換用髪の毛パーツイレイザーガンエフェクトパーツイレイザーガンエフェクトパーツ用台座一式

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

※実際の商品とは多少異なる場合があります。