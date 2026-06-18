「S.H.Figuarts ウルトラマンギンガビクトリー」がプレバンにて6月19日に予約開始
BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts ウルトラマンギンガビクトリー」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月19日16時より予約受付を開始する。発送は12月を予定し、価格は9,900円。
本商品は「劇場版 ウルトラマンギンガS 決戦！ウルトラ10勇士!!」に登場した「ウルトラマンギンガビクトリー」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。
円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、劇中のイメージで立体化。肩は引き出し構造が採用され、肩は独立パーツとなっており、特徴的な肩パーツが干渉することなくダイナミックなポージングが表現できる。
肘関節には新たな引き出しギミックが搭載され、より深く肘を曲げることができる。さらに、脚部は引き出し構造が採用され、劇中で印象的な着地ポーズをより自然に再現可能。
付属品には「ウルトラフュージョンシュートエフェクトパーツ」をはじめ、交換用手首パーツは左4種類、右5種類がついてくる。また、別売りの「S.H.Figuarts ウルトラマンビクトリー」に付属している「シェパードンセイバー」を持たせることが可能。
ボーナスギミックとして、別売りの「 S.H.Figuarts ハイパーゼットン（イマーゴ）」を使用することで「ハイパーゼットンシザーズ」の再現ができる。
S.H.Figuarts ウルトラマンギンガビクトリー
6月19日16時より予約開始
12月 発送予定
価格：9,900円
サイズ：全高約150mm
『劇場版 ウルトラマンギンガＳ 決戦! ウルトラ10勇士!!』より- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) June 17, 2026
「S.H.Figuarts ウルトラマンギンガビクトリー」が商品化決定！
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「ウルトラフュージョンシュートエフェクトパーツ」付属！
魂ウェブ商店で6月19日16時受注開始！#ウルトラマンギンガ #ウルトラアーツ #t_shf pic.twitter.com/FMVDvUU2pG
(C)2015「劇場版 ウルトラマンギンガS」製作委員会