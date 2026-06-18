【S.H.Figuarts ウルトラマンギンガビクトリー】 6月19日16時より予約開始 12月 発送予定 価格：9,900円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts ウルトラマンギンガビクトリー」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月19日16時より予約受付を開始する。発送は12月を予定し、価格は9,900円。

本商品は「劇場版 ウルトラマンギンガS 決戦！ウルトラ10勇士!!」に登場した「ウルトラマンギンガビクトリー」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。

円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、劇中のイメージで立体化。肩は引き出し構造が採用され、肩は独立パーツとなっており、特徴的な肩パーツが干渉することなくダイナミックなポージングが表現できる。

肘関節には新たな引き出しギミックが搭載され、より深く肘を曲げることができる。さらに、脚部は引き出し構造が採用され、劇中で印象的な着地ポーズをより自然に再現可能。

付属品には「ウルトラフュージョンシュートエフェクトパーツ」をはじめ、交換用手首パーツは左4種類、右5種類がついてくる。また、別売りの「S.H.Figuarts ウルトラマンビクトリー」に付属している「シェパードンセイバー」を持たせることが可能。

ボーナスギミックとして、別売りの「 S.H.Figuarts ハイパーゼットン（イマーゴ）」を使用することで「ハイパーゼットンシザーズ」の再現ができる。

S.H.Figuarts ウルトラマンギンガビクトリー

6月19日16時より予約開始

12月 発送予定

価格：9,900円

サイズ：全高約150mm

(C)2015「劇場版 ウルトラマンギンガS」製作委員会