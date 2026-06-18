【To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア 黒咲芽亜～チャイナドレスver.～】 展開日：未定

タイトーは、プライズ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア 黒咲芽亜～チャイナドレスver.～」の商品化決定を発表した。展開日は未定。

本製品は、アニメ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」に登場する「黒咲芽亜」のチャイナドレス姿を、同社のプライズ「Desktop Cute フィギュア」シリーズで商品化するもの。

今回同社のプライズ情報を扱う「タイトートイズ」のXアカウントにて本製品を発表しており、肌の露出が多いセクシーなチャイナドレスを纏った黒咲芽亜の姿を確認することができる。

(C) 矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社・とらぶるダークネス製作委員会