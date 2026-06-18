Te chichi×プラダを着た悪魔の別注コレクション登場！憧れの世界観を日常に

世界中で愛され続ける映画「プラダを着た悪魔」シリーズの世界観が、Te chichiの上品なカジュアルスタイルと融合♡続編映画『プラダを着た悪魔2』の公開で再び注目を集める中、劇中の印象的なモチーフを取り入れた別注コレクションが登場します。ファッションを楽しむ大人の女性にぴったりな全7型のアイテムをご紹介します。

映画の魅力を日常に取り入れる特別コレクション

Te chichiは「アーバンフェミニティ」をキーワードに、洗練された女性らしさと遊び心を提案するレディースブランドです。

今回初登場となる「プラダを着た悪魔」別注コレクションでは、作品を象徴する赤いハイヒールや主人公たちのイラスト、ロゴデザインを取り入れたアイテムを展開。

働く女性の憧れが詰まった映画の世界観を、デイリーに取り入れやすいカジュアルアイテムとして表現しています。

発売は全国のTe chichi取扱い店舗（アウトレット店除く）および公式WEBストア「CAN ONLINE SHOP」にて順次スタート。ECサイトでは2026年6月17日（水）12時より販売されます。

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主役級のTシャツ4型をラインアップ

【プラダを着た悪魔】ヒールTシャツ

価格：6,490円

作品を象徴する赤いハイヒールモチーフを取り入れた印象的なデザイン。シンプルなコーディネートのアクセントとして活躍します。

カラー：ホワイト、ブラック

【プラダを着た悪魔】ミランダTシャツ

価格：6,490円

カリスマ編集長ミランダをモチーフにした一枚。大人の洗練された雰囲気を演出してくれます。

カラー：オフ、アイボリー

【プラダを着た悪魔】アンドレアTシャツ



価格：6,490円

主人公アンドレアのイラストをあしらったデザイン。映画ファンにはたまらないアイテムです。

カラー：オフ、アイボリー

【プラダを着た悪魔】ミランダ＆アンドレアTシャツ



価格：6,490円

ミランダとアンドレアを並べて描いた特別感のあるデザイン。作品の魅力を存分に楽しめます。

カラー：オフ、アイボリー

小物で楽しむ映画のファッションムード

【プラダを着た悪魔】ロゴキャップ



価格：4,950円

シンプルながら存在感のあるロゴデザインで、カジュアルコーデを格上げしてくれます。

カラー：ベージュ、ブラック

【プラダを着た悪魔】プリントフラットポーチ



価格：3,190円

バッグの中の整理に便利なフラットポーチ。毎日持ち歩きたくなるデザインです。

カラー：ベージュ、ブラック

【プラダを着た悪魔】カラートートバッグ



価格：3,190円

普段使いしやすいサイズ感のトートバッグ。鮮やかなカラーがコーディネートのポイントになります。

カラー：グリーン、レッド、ブラック

憧れの世界観を身近に楽しんで

「プラダを着た悪魔」の魅力を日常に取り入れられる今回の別注コレクションは、映画ファンはもちろん、ファッション好きな女性にも見逃せないラインアップです。

Te chichiらしい上品なカジュアルスタイルに落とし込まれたデザインは、普段のコーディネートにさりげない高揚感をプラスしてくれます。

お気に入りのアイテムを見つけて、憧れのファッションムードを楽しんでみてはいかがでしょうか♪