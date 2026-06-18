原田泰造、クラシアンCMに出演 AI森末慎二と共演 イベントのトラブルも即解決
タレントの森末慎二、お笑いトリオ・ネプチューンの原田泰造が18日、都内で行われたクラシアンの新CM発表会に参加。原田が新イメージキャラクターに就任し、新CM「トイレ篇」「キッチン篇」に出演する。
【写真】深々とお辞儀をし森末慎二から巨大なモンキーレンチを受け取る原田泰造
クラシアンの“令和の顔”として巨大なモンキーレンチを授与するセレモニーを実施した。「スゴい重いレンチでした。重みを感じながら頑張っていきたい」と笑顔。森末は「布施（博）さんから2代目が僕。14年ぐらいやらせていただいた」と振り返り、街中で声を掛けられる際に“体操のオリンピックの金メダル選手”から“水のトラブルのおじさん”に変わったそうで「逆にうれしかった。原田さんも『水のトラブルのおじさんだよ』と紹介してもらえれば最高だと思います」と呼びかけていた。
1998年からCMに出演する森末。新CMは、森末本人の承諾の元、最新のAI技術を活用して28年前の森末を映像の中に再現。森末本人は撮影に参加せず制作され、イベントで初お披露目となった。「くらし安心、クラシアン」というおなじみのCMソングがフルコーラスで流れるのは14年ぶりとなる。
“レジェンド”として登場した森末は「帰ってまいりました。クラシアンとまたこうやってお仕事ができるということでうれしく思っております。映像は相当若い頃でございます。こんなに年をとってしまいましたけども、映像は若いのでうれしく思います」とにっこり。原田は「クラシアンのCMに出られて光栄です。隣にレジェンドもいて、本当にうれしい気持ちいっぱいです」と喜んだ。AI森末慎二について、森末は「結構、太ってますね。若いな〜」としみじみ語り、原田は「横に知らないおじさんがいました」と撮影現場の裏側をぶっちゃけた。また、イベントでは報道陣のスマホのアラームが鳴る“トラブル”が。原田は「大丈夫ですか？トラブルは僕がなんとかする」と力を込めていた。
【写真】深々とお辞儀をし森末慎二から巨大なモンキーレンチを受け取る原田泰造
クラシアンの“令和の顔”として巨大なモンキーレンチを授与するセレモニーを実施した。「スゴい重いレンチでした。重みを感じながら頑張っていきたい」と笑顔。森末は「布施（博）さんから2代目が僕。14年ぐらいやらせていただいた」と振り返り、街中で声を掛けられる際に“体操のオリンピックの金メダル選手”から“水のトラブルのおじさん”に変わったそうで「逆にうれしかった。原田さんも『水のトラブルのおじさんだよ』と紹介してもらえれば最高だと思います」と呼びかけていた。
“レジェンド”として登場した森末は「帰ってまいりました。クラシアンとまたこうやってお仕事ができるということでうれしく思っております。映像は相当若い頃でございます。こんなに年をとってしまいましたけども、映像は若いのでうれしく思います」とにっこり。原田は「クラシアンのCMに出られて光栄です。隣にレジェンドもいて、本当にうれしい気持ちいっぱいです」と喜んだ。AI森末慎二について、森末は「結構、太ってますね。若いな〜」としみじみ語り、原田は「横に知らないおじさんがいました」と撮影現場の裏側をぶっちゃけた。また、イベントでは報道陣のスマホのアラームが鳴る“トラブル”が。原田は「大丈夫ですか？トラブルは僕がなんとかする」と力を込めていた。