待望の再販！ サンリオ＆ちいかわの豪華コラボがうれしい、2026年6月発売「ちいかわ×サンリオキャラクターズ エコバッグ」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、パレードの「ちいかわ×サンリオキャラクターズ エコバッグ」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
パレードから2026年6月に発売される「ちいかわ×サンリオキャラクターズ エコバッグ」（税込500円）。全5種のラインアップとなっています。
ちいかわ×サンリオキャラクターズ エコバッグ
▼メーカー
パレード
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全5種
・ちいかわ×シナモロール
・ハチワレ×ハローキティ
・うさぎ×ポムポムプリン
・モモンガ×クロミ
・ちいかわ×サンリオキャラクターズ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「ちいかわ×サンリオキャラクターズ エコバッグ」が見逃せない！
パレードから2026年6月に発売される「ちいかわ×サンリオキャラクターズ エコバッグ」（税込500円）。全5種のラインアップとなっています。
内ポケット付きでコンパクトに収納できる！大人気「ちいかわ」と「サンリオキャラクターズ」のコラボレーションによるエコバッグが、カプセルトイとして再登場しました。約H56×W30cmという実用的なサイズ感でありながら、コンパクトに折りたたんで収納できる便利な内ポケットが付いているのが大きな魅力です。お買い物や普段のお出かけの際に、鞄の中にすっきりと忍ばせて持ち運ぶことができます。日常使いにぴったりな可愛いデザインと優れた機能性を兼ね備えた、見逃せないアイテムです。
詳細情報▼商品名
ちいかわ×サンリオキャラクターズ エコバッグ
▼メーカー
パレード
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全5種
・ちいかわ×シナモロール
・ハチワレ×ハローキティ
・うさぎ×ポムポムプリン
・モモンガ×クロミ
・ちいかわ×サンリオキャラクターズ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)