7月31日に日米同時公開される『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の新予告が全世界で公開された。

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本作は、トム・ホランドが主演を務める『スパイダーマン』シリーズ第4弾。前作『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年、大人になったピーター・パーカー（トム・ホランド）は、愛する人たちを守るために彼らの記憶から自らの存在を消し、孤独に生活していた。ニューヨークでスパイダーマンとして、街の人々を守り、犯罪と戦う日々に全力を尽くしている。人々のスパイダーマンへの期待が高まるなか、そのプレッシャーが自分の存在そのものを脅かし、命に関わる驚くべき身体的変異を引き起こす。同時に、街では不可解な犯罪が頻発する事態が発生。“親愛なる隣人”に、かつて直面したことのない大きな脅威が迫っていたーー。

世界中の人々から自分の記憶を消し、愛するMJ（ゼンデイヤ）や親友ネッド（ジェイコブ・バタロン）からも忘れ去られたピーター・パーカー。本作では、孤立無援な世界でも、“親愛なる隣人”＝スパイダーマンとして愛する人たちを守り、戦いぬく覚悟を胸に、朝日に照らされたスパイダーマンのホームであるNYの街に向かって躍動する姿がダイナミックに描かれる。

公開された新予告は、宿敵スコーピオン（マイケル・マンド）との激しい戦闘の最中、自身に起きた変化にスパイダーマンが戸惑う場面から始まる。ウェブ・シューターを装着すると、拒絶反応を起こしたピーターの手首からクモの糸が現れる。この状況を理解するためにブルース・バナー博士（マーク・ラファロ）の元を訪れ、DNA変異について助言を求めるが、果たしてピーターの身体に何が起きているのか。さらに、人から人へ乗り移る姿の見えない未知の敵が登場。ニューヨークが危機に陥り街が混沌と化す中、見えない敵が一般市民に憑依し、忘れられたはずのピーターの過去について言及する意味深なシーンも。敵はいったい何者なのか。さらに、ブルース・バナー博士がハルクに変身し、スパイダーマンと戦うアクションシーンも描かれている。ハルクの暴走は見えない敵の仕業なのか、そして敵の狙いは何なのか。かつてない最大の危機がスパイダーマンに迫る中で、“大いなる力”が覚醒する瞬間、そして赤い装束に身を包んだ集団と戦うスパイダーマンの姿と新たなウェブアクションシーンも確認できる。

世界中からピーター・パーカーの記憶を消し去り、最愛のメイおばさんを失ったあの時から4年。かつての恋人MJと大親友ネッドの動画を見るピーターの寂しげな表情も映し出される中で、意図せず2人と再会し葛藤するピーター。“見えない敵”の魔の手がMJに迫る中、ピーターはアンチヒーローであるフランク／パニッシャー（ジョン・バーンサル）に助けを求める。「あなたはひとりじゃない」という亡きメイおばさんのセリフとともに、かつての仲間が結束に向かうエモーショナルなシーンも。最大の危機から愛するMJや親友ネッド、ニューヨークの人々を守るために、ピーターは壮絶な痛みを伴う身体的変化を乗り越え、戦うことを誓う。

（文＝リアルサウンド編集部）