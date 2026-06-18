本拠地・レイズ戦で6回4失点

【MLB】ドジャース 5ー4 レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地のレイズ戦で6回4失点に抑え、7勝目を挙げた。91球の力投を続ける中、5回の守備で一塁へのベースカバーが遅れ、内野安打を許す場面があった。懸命なプレーの中で見せたこのシーンに、現地の解説陣も様々な視点から注目を寄せた。

2-2の同点で迎えた5回1死一、二塁の局面。レイズのマリンズが放った打球は一塁手フリーマンのもとへ転がった。投手としては一塁へカバーに走りたい場面だったが、大谷の一歩目がわずかに遅れる形に。俊足を飛ばした打者走者が一塁に素早く駆け抜け、記録は一塁内野安打となった。

このプレーに、両チームの地元放送局の解説陣からは、大谷のコンディションを思いやる声や、当時の状況を分析するコメントが上がった。ドジャースの地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で解説を務めるエリック・キャロス氏は、大谷の体の状態やその瞬間の心理を思いやった。

「ショウヘイ。また膝の具合が気になったのでしょうか。あるいは、打った瞬間に（フリーマンが自らベースを踏めると思って）ベースカバーに行く必要がないと判断したのかもしれませんね」

一方、レイズの放送局「レイズTV」で解説を務めるブライアン・アンダーソン氏は、リプレー映像を見ながら当時の動きを振り返った。

「オオタニは（一塁に）間に合いませんでしたね。カバーへのスピードが少し遅かったようです。全力疾走というわけにはいかず、送球をしっかり捕球できる体勢が整っていませんでした」

一瞬の判断や体調面のケアなど、投打にフル回転を続ける二刀流スターだからこそ、現地解説陣もその一挙手一投足を温かく、かつ鋭く見守っているようだ。（Full-Count編集部）