【明日から】ハッピーセット「スーパーマリオ」第2弾登場！ キノピオなど6種を発売前におさらい
「マクドナルド」は、6月12日（金）から、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」と、ほんのハッピーセットとしてスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」を、全国の店舗で販売中。今回は、6月19日（金）から提供される第2弾のラインナップをおさらいしよう。
【写真】かっこいい！ 第2弾に登場する「ファイアマリオ」などラインナップ
■クッパやチコもそろえたい
今回展開されるハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」第2弾は、クッパやキノピオなどおなじみのキャラクターをデザインした立体フィギュア全6種がラインナップ。
「ファイアマリオ」をはじめ、「ピーチ姫」、「キノピオ」、「ワンダークッパJr．」、「クッパ」、「チコ」がそろい、飾ったり、キーホルダーとしてかばんなどに付けたりして楽しめる。
また、ほんのハッピーセットとして、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の紹介や、2023年公開の映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』で描かれた、マリオとルイージの兄弟の成長ストーリーを掲載したスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」も展開中。
なお、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」のおもちゃの箱、またはスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」に記載されたQRコードをスマートフォンで読み込むと、好きなキャラクターのショート動画を見ることができる。
日本こども成育協会理事 チャイルド・ラボ所長 沢井佳子先生は、「宇宙は広大で、その中には2兆個以上のギャラクシー（銀河）があります。一つひとつのギャラクシーの中にも、数千億個の星々が輝き、そのまわりを回る惑星もあり、冒険と驚きが待つ世界は、果てしなく続くのです。マリオや仲間たちのフィギュアを手のひらにのせて、宇宙を飛び回るドラマをお話ししてみましょう。手のひらの上のおもちゃから始まった物語は、太陽系を飛び出し、天の川銀河を抜け出して、想像の世界を大宇宙サイズへと広げてくれるはずです」とコメントしている。
【写真】かっこいい！ 第2弾に登場する「ファイアマリオ」などラインナップ
■クッパやチコもそろえたい
今回展開されるハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」第2弾は、クッパやキノピオなどおなじみのキャラクターをデザインした立体フィギュア全6種がラインナップ。
また、ほんのハッピーセットとして、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の紹介や、2023年公開の映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』で描かれた、マリオとルイージの兄弟の成長ストーリーを掲載したスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」も展開中。
なお、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」のおもちゃの箱、またはスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」に記載されたQRコードをスマートフォンで読み込むと、好きなキャラクターのショート動画を見ることができる。
日本こども成育協会理事 チャイルド・ラボ所長 沢井佳子先生は、「宇宙は広大で、その中には2兆個以上のギャラクシー（銀河）があります。一つひとつのギャラクシーの中にも、数千億個の星々が輝き、そのまわりを回る惑星もあり、冒険と驚きが待つ世界は、果てしなく続くのです。マリオや仲間たちのフィギュアを手のひらにのせて、宇宙を飛び回るドラマをお話ししてみましょう。手のひらの上のおもちゃから始まった物語は、太陽系を飛び出し、天の川銀河を抜け出して、想像の世界を大宇宙サイズへと広げてくれるはずです」とコメントしている。