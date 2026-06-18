90＋５分に決勝弾。ガーナがパナマを１−０で下す。ケイロス監督（左）もこの表情。（C）Getty Images

写真拡大

　土壇場のゴールで勝利をもぎとった。

　ガーナ代表は現地６月17日、北中米Ｗ杯のグループＬ第１節でパナマ代表と対戦。ポゼッション率やシュート数で相手より下回るなど、苦しい戦いだったが、90＋５分、ケイレブ・イレンキーのゴールで均衡を破り、そのまま１−０で勝ち切った。

　試合後のフラッシュインタビューで、カルロス・ケイロス監督は「我々は戦士のように戦った」と振り返る。

「前半は、偉大なチームを相手に耐えることだった。彼らはプどうプレーするか、何をすべきかを知っている。我々は、彼らが試合を支配するであろうことを分かっていた」
 
　我慢の時間が続いたなかで、勝利を諦めていなかった。

「一歩一歩、これが我々の戦略だった。つまり、相手に来させて、得点するまで支配させ続けることだ。なぜなら、これが勝つための方法だからだ」

　過去にポルトガル代表、イラン代表を率いてＷ杯を戦い、今回が５度目の大舞台となる73歳の指揮官は、パナマ戦の勝利の意味を問われると、「勝点３、それだけだ」とシンプルに応じた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】終了間際に劇的弾！ ガーナMFが値千金のゴール

 