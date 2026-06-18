「得点するまで支配させ続けること」土壇場弾でガーナが初戦白星！ 歴戦の73歳指揮官の狙い「一歩一歩、これが我々の戦略だった」【Ｗ杯】
土壇場のゴールで勝利をもぎとった。
ガーナ代表は現地６月17日、北中米Ｗ杯のグループＬ第１節でパナマ代表と対戦。ポゼッション率やシュート数で相手より下回るなど、苦しい戦いだったが、90＋５分、ケイレブ・イレンキーのゴールで均衡を破り、そのまま１−０で勝ち切った。
試合後のフラッシュインタビューで、カルロス・ケイロス監督は「我々は戦士のように戦った」と振り返る。
「前半は、偉大なチームを相手に耐えることだった。彼らはプどうプレーするか、何をすべきかを知っている。我々は、彼らが試合を支配するであろうことを分かっていた」
我慢の時間が続いたなかで、勝利を諦めていなかった。
「一歩一歩、これが我々の戦略だった。つまり、相手に来させて、得点するまで支配させ続けることだ。なぜなら、これが勝つための方法だからだ」
過去にポルトガル代表、イラン代表を率いてＷ杯を戦い、今回が５度目の大舞台となる73歳の指揮官は、パナマ戦の勝利の意味を問われると、「勝点３、それだけだ」とシンプルに応じた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】終了間際に劇的弾！ ガーナMFが値千金のゴール
ガーナ代表は現地６月17日、北中米Ｗ杯のグループＬ第１節でパナマ代表と対戦。ポゼッション率やシュート数で相手より下回るなど、苦しい戦いだったが、90＋５分、ケイレブ・イレンキーのゴールで均衡を破り、そのまま１−０で勝ち切った。
試合後のフラッシュインタビューで、カルロス・ケイロス監督は「我々は戦士のように戦った」と振り返る。
「前半は、偉大なチームを相手に耐えることだった。彼らはプどうプレーするか、何をすべきかを知っている。我々は、彼らが試合を支配するであろうことを分かっていた」
我慢の時間が続いたなかで、勝利を諦めていなかった。
「一歩一歩、これが我々の戦略だった。つまり、相手に来させて、得点するまで支配させ続けることだ。なぜなら、これが勝つための方法だからだ」
過去にポルトガル代表、イラン代表を率いてＷ杯を戦い、今回が５度目の大舞台となる73歳の指揮官は、パナマ戦の勝利の意味を問われると、「勝点３、それだけだ」とシンプルに応じた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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