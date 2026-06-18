「本当に大きな補強となる」W杯出場の日本代表戦士、イタリア古豪の獲得候補として現地メディアが報道「彼は完璧な存在」
ワールドカップでのパフォーマンスは、その後の移籍市場にも影響する。日本代表戦士たちにとっても、アピールの舞台だ。
グループステージ初戦で２−２と引き分けた日本。セリエAの古豪トリノの専門サイト『Toro news』は６月16日、イニャツィオ・アバーテ監督が新たに就任したトリノに適した人材を、オランダ戦に出場した日本代表戦士からピックアップした。
かつてボローニャでセリエAを経験し、アーセナルで負傷に悩まされた冨安健洋について、同メディアは「これだけのケガがありながら、なぜまだ彼を話題とするのか。それは見事な技術的・戦術的クオリティを持つ選手だからだ」と報じた。
「知的でフィジカルが強く、だが何よりも技術が優れ、両足を使える。CBだがSBも両サイドをこなし、３バックの脇としても完ぺきだ」
「アバーテが就任したトリノの守備陣は再構築が必要であり、彼は完璧な存在だろう。経験豊富でセリエAとプレミアリーグを知る。ケガのことは未知数で、未来を予見することはできないが、ボローニャ時代やアーセナルでの初期のような選手に戻るなら、トミヤスをフリーで獲得できるのは本当に大きな補強となるだろう」
日本が躍進すれば、多くの選手が各国で注目を集めていく。目標とする優勝に向け、森保ジャパンの選手たちの活躍に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
グループステージ初戦で２−２と引き分けた日本。セリエAの古豪トリノの専門サイト『Toro news』は６月16日、イニャツィオ・アバーテ監督が新たに就任したトリノに適した人材を、オランダ戦に出場した日本代表戦士からピックアップした。
かつてボローニャでセリエAを経験し、アーセナルで負傷に悩まされた冨安健洋について、同メディアは「これだけのケガがありながら、なぜまだ彼を話題とするのか。それは見事な技術的・戦術的クオリティを持つ選手だからだ」と報じた。
「知的でフィジカルが強く、だが何よりも技術が優れ、両足を使える。CBだがSBも両サイドをこなし、３バックの脇としても完ぺきだ」
日本が躍進すれば、多くの選手が各国で注目を集めていく。目標とする優勝に向け、森保ジャパンの選手たちの活躍に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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