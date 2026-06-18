スポーツ界で広がるLGBTQ支援イベントを巡り、メジャーリーグで再び論争が起きている。

AP通信によると、ジャイアンツの複数の投手が6月12日の「プライドナイト」で虹色の特別帽子に聖書の一節を書き込んだり、着用を見送ったりしたことを受け、MLBが警告を発した。

プライドナイトは、性的少数者（LGBTQ）のファンや地域社会への支持を示すイベントで、多くの球団が6月の「プライド月間」に合わせて開催している。選手や監督、球団職員が虹色のロゴやワッペンを身に着け、誰もが歓迎される球場づくりをアピールする取り組みだ。MLBではテキサス・レンジャーズを除く29球団が実施している。

発端となったのは、先発ランデン・ループと救援のJ.T.ブルベイカー、ライアン・ウォーカーの3投手が帽子に「創世記9章12〜16節」を記したことだった。この箇所は、神がノアと結んだ契約のしるしとして「虹」に言及している。ループは「神の約束と慈悲を示すもので、自分の信仰を表現したかった」と説明した。また救援左腕サム・ヘンジスは虹色帽子を着用せず、通常のチーム帽子でプレーした。MLBは、メッセージの内容ではなく「帽子への書き込み自体がユニホーム規定違反」として口頭で警告。「父の日」や「母の日」のメッセージなどでも同様の対応を取ってきたと説明した。しかし共和党のJ.D.バンス副大統領やジョシュ・ホーリー上院議員は、キリスト教徒の信仰表現が不当に扱われているのではないかと反発している。

こうした対立は今回が初めてではない。2022年にはレイズの複数選手が信仰上の理由からプライドナイト用ユニホームの着用を拒否。今季もドジャースのブレーク・トライネンとアレックス・コールが虹色帽子を着用しなかった。AP通信は、この問題が単なるユニホーム規定を超え、信教の自由とLGBTQ支援を巡るアメリカ社会の価値観の対立を映し出していると報じている。