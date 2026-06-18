【アルシャン（フランス東部）＝田島大志】高市首相は１７日午後（日本時間１７日深夜）、先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）閉幕を受けてフランス東部エビアン近郊で記者会見し、ホルムズ海峡の安全確保に向け、「できることはしっかりと実行していく」と強調した。

米国とイランによる「覚書」を踏まえ、Ｇ７各国と緊密に連携する方針も示した。

首相は「全ての国の船舶の自由で安全な航行の確保に向け、あらゆる外交努力を含めて必要な対応を検討する」と述べた。ホルムズ海峡への自衛隊派遣については、「現時点で何ら決まったものはない。情勢をしっかりと見極めなければならない」と説明した。

一方、食料品を対象にした消費税減税に関しては「スピード感と十分性は確保してほしい」との考えを示した。１７日の社会保障国民会議の実務者会議では、来年４月から２年間の税率を１％に引き下げ、１％相当分を給付金に充てる「実質ゼロ」の議長案が提示された。首相は「議長案を踏まえて調整が進められると考えている。議論を見守る」と容認姿勢をにじませた。

終盤国会の焦点となる衆院議員の定数削減法案については「日本維新の会との連立政権合意は真摯（しんし）に実現していきたい」と意欲を語った。国民民主党を連立政権に加える可能性を問われると、「政治の安定なくして力強い経済政策も外交・安全保障も推進できない。必要な対応は常に考えている」と含みを持たせた。

首相はその後、スイスのジュネーブ経由で帰国の途についた。１８日午後に羽田空港に到着する予定だ。