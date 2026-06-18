©️ABCテレビ

海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにバッテリィズをお迎えし、年に数回しか日の目を見ない調味料が大活躍する「まどぎわ調味料クッキング」と、お笑い界きっての奇才が苦手克服に挑む「ななまがり森下の家飯チャレンジ」をテーマにお届けする。

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

「ななまがり森下の家飯チャレンジ」では、芸歴18年目、奇想天外なボケで知られるななまがり・森下が自身のちょっと変わった悩みの解決に挑む。

実は長年にわたり、「自分の家で食事ができない」という問題を抱えている森下。18歳の頃、初めてひとり暮らしをした部屋が汚かったことから、「自宅＝汚い」というイメージが頭に刻まれ、どんな食べ物も自分の家に持ち込まれることで「汚れる」と思ってしまうらしい。そこで今回は、森下のガチの自宅でロケを決行！

©️ABCテレビ

相方の初瀬、そして藤崎マーケット・トキの助けを借りつつ、苦手克服のためのさまざまなチャレンジに臨む。コンビニでよく買うというお気に入りのパスタサラダも「フタを開けた瞬間、重力で“家”が器に入る」ため食べられなくなるなど、どうにも理解しがたい“森下ルール”に振り回されながらも、必死に解決策を探るトキ＆初瀬！ 換気扇を回す、本人曰く「重力がまだ薄い」という天井に接近する、さらにはやすよが提案した衝撃の荒療治などなど、さまざまな方法に果敢に挑む森下は、はたして、家でご飯を食べることができたのか？

©️ABCテレビ

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。