日本維新の会は１７日、政府の安全保障３文書改定に向けた提言を決定した。

非核三原則の「持ち込ませず」のあり方について「現実的検討」を促し、原子力潜水艦を早急に導入すべきだとした。防衛費を含む安保関連費は２０２６年度基準のＧＤＰ（国内総生産）比２％以上とし、３％以上を中長期の目標に掲げた。来週にも政府に提出する。

提言では、日米同盟の信頼性を高めるために相互防衛義務を負うことが必要だと指摘し、戦力不保持を定めた憲法９条２項を削除し、「集団的自衛権行使の全面容認」を求めた。

核政策では、「核抑止を国家戦略の中心に据える」とした。米国が３２年にも海洋発射型核巡航ミサイルを配備する計画を持つことを踏まえ、同年までに核搭載の米原潜の円滑な寄港ができる環境整備が必要だとの認識を示した。非核三原則の「持たず」「作らず」を維持しつつ、「持ち込ませず」について現実的検討を行うべきだと訴えた。

核を保有しない国が核使用の際に運搬などで関与する核共有に関し、制度的・法的課題、運用構想などの検討開始を要請した。

原潜を巡っては、長距離・長期間の移動や潜航ができる利点を挙げ、長射程ミサイルを発射可能なＶＬＳ（垂直発射装置）搭載潜水艦の動力として不可欠だとした。研究開発の投資を推進し、具体的な配備計画の企画・立案に直ちに着手すべきだとした。

安保関連費は２６年度基準の名目ＧＤＰ比２％以上を確保すると明記した上で、西太平洋地域の同志国の水準である３％以上を参考に中長期的な増額を目指すべきだとした。