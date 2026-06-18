１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６０円７０銭前後と前日の午後５時時点に比べ５０銭強のドル高・円安で推移している。



１７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円６５銭前後と前日に比べ２０銭強のドル高・円安で取引を終えた。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利は４会合連続で据え置かれたが、年内の利上げが示唆されたことから一時１６０円８０銭まで上伸した。



この流れを引き継いだ東京市場は、日米金利差の拡大を意識したドル買い・円売りで堅調な動きとなっている。ただ、２０２４年７月以来の水準まで上伸していることで、日本の通貨当局による為替介入が警戒され一段の上値追いには慎重姿勢。時間外取引で米長期金利の上昇が一服していることもあり、ドル円相場は１６０円７０銭前後で推移している。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５１６ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００９０ドル強のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８５円０６銭前後と同９０銭弱のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS