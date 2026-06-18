栄養ドリンクの飲み過ぎで「薬物性肝障害」に？知っておきたい肝臓への負担とリスク

栄養ドリンクに含まれる成分は、カフェインだけではありません。タウリンや生薬成分など、複数の成分が肝臓でまとめて代謝されることをご存じでしょうか？毎日の習慣的な摂取が肝臓にどのような負担をかけうるのか、また生薬成分が引き起こす可能性のある「薬物性肝障害」について、成分の働きとともにご紹介します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

栄養ドリンクが肝臓に与える影響--成分と臓器の関係

栄養ドリンクに含まれる成分は、カフェインだけではありません。肝臓はすべての飲食物の代謝に関わる重要な臓器であり、栄養ドリンクを毎日のように飲んでいると、肝臓への負担が蓄積してくることがあります。このセクションでは、栄養ドリンクに含まれる成分と肝臓の関係について解説します。

栄養ドリンクに含まれる成分と肝臓での代謝

栄養ドリンクには、カフェインのほかに、タウリン・ビタミンB群・生薬成分（高麗人参エキス、ウコンエキスなど）・糖類・アルコールが含まれていることがあります。これらの成分はすべて、摂取後に肝臓を通じて代謝されます。

肝臓は「身体の化学工場」とも呼ばれ、栄養素の変換・有害物質の分解・タンパク質の合成など多岐にわたる機能を担っています。栄養ドリンクに含まれるさまざまな成分を一度に処理することは、肝臓にとって一定の負荷になります。特に、アルコールを含む栄養ドリンクを連日飲んでいる場合や、疲れやすい・食欲がないといった状態のときには、肝臓の処理能力が低下しているため、より大きな影響を受けやすい状況といえます。

タウリンは魚介類にも含まれるアミノ酸の一種で、肝臓の機能を助ける作用があるとされており、栄養ドリンクに配合されることが多い成分です。しかし、すでに肝機能が低下している方では、多量摂取がかえって肝臓に負担をかける場合もあります。成分の組み合わせや摂取量によっては、必ずしも身体に良い効果ばかりをもたらすわけではありません。

生薬成分と肝機能への注意点

栄養ドリンクの中には、ウコンエキス・田七人参（でんしちにんじん）エキス・オウレンエキスなどの生薬成分が配合されているものがあります。これらの生薬成分は、東洋医学の観点から疲労回復や強壮作用が期待されてきた成分ですが、一部の方では肝臓に悪影響を及ぼす「薬物性肝障害」を引き起こす可能性があることが報告されています。

薬物性肝障害とは、薬や健康食品・サプリメントなどに含まれる成分によって肝細胞が傷つく状態を指します。自覚症状が乏しいことも多く、血液検査で偶然発見されるケースも少なくありません。倦怠感・食欲不振・黄疸（皮膚や白目が黄色くなる状態）・右脇腹の不快感などが現れた場合は、早めに消化器内科を受診することが勧められます。

ウコンに含まれるクルクミンは、抗炎症作用や抗酸化作用が注目されている成分ですが、過剰摂取や一部の体質では肝毒性を示すことがあります。栄養ドリンクを毎日飲んでいて体調に変化を感じている方は、摂取をいったん中止して医師に相談することが大切です。

まとめ

栄養ドリンクは手軽に疲労感を和らげられる飲み物ですが、毎日のように飲み続けることで、カフェインへの依存や肝臓への負担という思わぬリスクをもたらすことがあります。疲れたときに一時的に頼ることは一概に否定されるものではありませんが、習慣化することで身体が発するサインを見落としてしまう可能性があります。緑茶・麦茶・甘酒などの代わりの飲み物を上手に活用しながら、睡眠・食事・休息という疲労回復の基本を整えることが、長期的な健康の土台となります。身体の変調や肝機能に関する数値の異常が気になる方は、ぜひ消化器内科や内科への受診・相談を検討してみてください。

参考文献

食品安全委員会「食品中のカフェイン」

厚生労働省「食品に含まれるカフェインの過剰摂取についてQ＆A ～カフェインの過剰摂取に注意しましょう～」

消費者庁「食品に含まれるカフェインの過剰摂取について」

農林水産省「カフェインの過剰摂取について」