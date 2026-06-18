イラスト：飯田ともき

6月8日（月）から6月15日（月）まで実施したアンケート、「オリジナルの現像プリセット、作ったことある？」の回答編です。

選択項目 投票数 ある 141 ない 251 作ってみたい 47 合計 439

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お寄せいただいたコメントを一部抜粋して掲載します。

ある

ない

作ってみたい

スクールフォトカメラマンです。Lightroom Classicを使ってます。保護者向けの子どもの写真には「売れる現像」のお約束が決まっているので、プリセットは大変便利です。奥まった屋内・日差しの入る屋内・屋外の3種類用意してあります。 レンタルスタジオでヌードを撮りますが、スタジオごとの照明機材や、自然光が入るスタジオでは天候に合わせて、肌色が好みの色に仕上がるように現像パラメータを設定して保存しています。記憶色を基本に、健康的な肌色になるように、トーンカーブで緑を下げ、赤を少し加えるのが私流です。モナリザの肌色は、くすんだ緑カブリで嫌いです 野鳥撮影では常時-1EVで撮影しているので、大量の画像をざっくりプレビューするためにLightroomで露光量とシャドウを上げるだけのプリセットを作成して「読み込み時に適用」しています。 20世紀からPhotoshopを利用。シャープネスとノイズ低の項目はほぼ毎回同じなので、必ずプレセットを作ります。むしろ作ってない人は居るのか？ と思うくらい必須機能です。 家の猫を綺麗に撮りたくて、AIと一緒に作りました富士フイルムのXユーザーです。大抵のカジュアルな写真はフィルムシミュレーションで事足ります。が、常にRAWも保存しています。素晴らしい仕上がりのために、そのRAWをいじるのならば、プリセットではそもそも事足り無いという事です。その際には、1枚1枚の表現意図を大事にしたいのです。 野鳥・自然風景を撮るけど、仕上げたい内容が1カット毎に異なるし、ほぼ同じカットが連続しても各々違う写真にしたいことが大半で、プリセットでなんか決められない。RAW現像は自分で考えるから楽しい。 主な被写体は屋外の花であり、図鑑記録的な画面になる。この場合、極端に言えば2度と同じ光線は無い。なのでその場その場で相応しいトーンカーブはそこそこ違ってくるので、プリセットは有り難みが無い。今は素材を見れば即座に何処をどう手入れすべきか分かるので、初動をプリセットから始めるより効率も仕上がりも良いと思っている。 個々に微調整をしない習慣が付いちゃしないかとやや心配なので、今後も作らないでおきます。作った事はないが、RAW現像時の作業効率が格段に上がりそうだから作ってみたい。 枚数が多い時に1枚1枚調整するのは効率が悪いと感じているため。明るすぎる写真用、暗すぎる写真用、みたいに複数のプリセットを作りたいなと思っています。 何度も同じような設定を繰り返してるから、だけどプリセットの保存方法が分からない ネット上のエモい写真に憧れて試行錯誤してます。 自分らしい世界観のプリセットをいつか作りたいけど、世界観が無い。