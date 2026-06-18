乃木坂46井上和＆令和ロマン松井ケムリ、映画『トイ・ストーリー5』日本版声優に決定！「楽しみと夢みたいな気持ち」（井上）

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乃木坂46の井上和と令和ロマンの松井ケムリが、映画『トイ・ストーリー5』（7月3日全国公開）に日本版声優として出演することが発表された。

■冒険を助けてくれる新キャラクター

おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの大傑作『トイ・ストーリー』シリーズの最新作『トイ・ストーリー5』。

全米公開を目前に行われたワールドプレミアは、トム・ハンクスやティム・アレンら往年のキャストたちや、本作のために新曲を書きおろしたテイラー・スウィフトもサプライズで登場し大熱狂となった。上映後には、いち早く本作を鑑賞した海外メディアなどから「10点中10点、文句なし」「深く心に響く感動的な物語で、涙でぐちゃぐちゃになった」「今の子どもたちも、1作目の当時子どもだった大人たちも楽しめる作品」といった絶賛の声が相次いでおり、まさに世界中がその公開を待ち望んでいる。

日本版声優陣もウッディ役の唐沢寿明や、バズ・ライトイヤー役の所ジョージなどお馴染みのキャスト陣の続投に加えて、おもちゃたちの脅威となる最新型タブレット・リリーパッド役に広瀬アリス、毒舌でおしゃべりなトイレ・トレーニング用のおもちゃのスマーティー・パンツ役をM!LKの佐野勇斗が務めることが発表され大きな話題となっている。

そしてこのたび、ジェシーやウッディたちがあらたに出会い、持ち主ボニーの心を取り戻すための冒険を助けてくれる新キャラクターの日本版声優が解禁となった。

■乃木坂46井上和は、デジカメのおもちゃ・スナッピー役

ボニーと共に友達の家に行く途中、手違いで見知らぬ家にたどり着いてしまったジェシー。そこでスマーティー・パンツとの出会いをきっかけに、仲間になるタンスの中で忘れ去られていたデジカメのおもちゃ・スナッピー役の日本版声優には、乃木坂46のメンバーとして雑誌、TVにラジオなどで活躍の場を広げている井上和が決定した。

スナッピーは3本脚で立つキュートな見た目と仲間想いな性格で、スマーティー・パンツやアトラスと行動を共にするデジカメのおもちゃ。スナッピーはかわいらしさの中にある繊細な感情が魅力的だが、その“感情の機微”を丁寧に表現できる演技力と、グループ活動を通じて仲間との繋がりや「輪」を大切にしてきた井上の姿勢が「思い出を宝物にし、仲間を想う」キャラクター性と深く重なり、またキュートさと心優しい魅力を豊かに表現できるとして本役に抜擢された。

スナッピー役に決まったことがサプライズで伝えられた際には涙を流しながら喜びを露わにした井上。そのとき

の心境を「本当にただただ嬉しくて幸せで。『トイ・ストーリー』は生まれた時からすぐそばにあって、日常の一部のようなものだったので、あの世界に自分が入れるんだって思ったら、楽しみと夢みたいな気持ちで、思わず言葉とか感情が全部涙に出てしまいました」と振り返った。

真っ先に家族に報告したようで、「家族もすごく『トイ・ストーリー』が好きなので、母親に「あの世界に入るのだから、全てをかけていってらっしゃい」と言われて。何よりも母親が喜んでくれたのが嬉しくて。決まって良かったな、本当に幸せだと思いました！」と明かした。小さな頃から日常に『トイ・ストーリー』があったという井上は「家にあったバズのおもちゃが大好きで、アンディやボニーみたいにバズで世界を救ったりして弟と一緒に遊んでいました。お弁当の時の巾着やランチョンマットも親が『トイ・ストーリー』のもので揃えてくれたり、ひとつ思い出をあげるのが難しいくらい日常に『トイ・ストーリー』がありました」とシリーズと共に成長してきた思い出を語った。

自身が演じたスナッピーについて聞かれると、「真っすぐで素直、子供のような純粋さもありつつ、おもちゃならではのコミカルな部分、どちらも持ち合わせている、本当に可愛いキャラクターだなと演じている最中もすごく思っていました。きっとこの映画を観てくださる方に、愛していただけるキャラクターになるんじゃないかなと思います」と語り、「収録中はスナッピーを演じるので、私も「三本の脚で立つぞ」という意識で、手をずっと横におきながら「私はスナッピーだ、私はスナッピーだ」という気持ちで録っていたら、監督に『今のはスナッピーになりきっていたからこそ出た声だった。凄くよかったよ』と言ってもらえて嬉しかったです」と収録中のエピソードも明かした。

そして最新作の魅力については「大人にとっても子供にとっても身近にあるデジタルは確かに便利なもので、どんどん形も変わり続けているけど、“変わること”以上に“変わらないこと”ってより難しいことだと思っています。変わらないでいてくれるおもちゃへの感謝をすごく感じることができる作品だなと思います」と力強く語った。

さらにUS本社は「井上さんの声はとても明るくエネルギッシュで、オーディションの声を聴いた瞬間にスナッピーにぴったりだと感じました。スマーティー・パンツ、アトラス、そしてスナッピーはいつも一緒にいるトリオのキャラクターですが、井上さんの声が加わることで全体の印象がより華やかになり、トリオの存在感も一層引き立っていると思います」と井上の演技を絶賛。

また、吹替演出を担当したディレクターの鍛冶谷功は、「アニメーションの表現のアレコレを、とてもよく理解されており、楽しい驚きの連続でした。日本語版の出来栄えに大きく貢献いただいたと思います。収録スタートから迷いなく堂々と演じておられ、Ｚ世代恐るべし…と思いました。」と井上の表現力の高さに太鼓判を押した。

また、松井ケムリ（令和ロマン）は陽気で頼れるカバのデジタルマップおもちゃ・アトラス役に決定。「子どもに将来的に絶対に観てもらえるなと思ったので、家族みんなで喜びました」と語った。

■映画情報

『トイ・ストーリー5』

7月3日（金）全国公開

監督：アンドリュー・スタントン

共同監督：ケナ・ハリス

製作：リンジー・コリンズ

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

声：唐沢寿明（ウッディ）、所ジョージ（バズ）、日下由美（ジェシー）、広瀬アリス（リリーパッド）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ）、竜星涼（フォーキー）他

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■関連リンク

『トイ・ストーリー5』作品サイト

https://www.disney.co.jp/movie/toy5