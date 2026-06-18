漫画家の瀧波ユカリ氏が１６日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、道で年配の男性が女性を怒鳴りつけているところに出くわしたといい、そのときに自分が起こした行動を振り返った。

この日は、行動する傍観者という意味の「アクティブバイスタンダーを学ぶ夜」と題して、著名人が自身の体験談を明かした。

その中で瀧波氏は「道を歩いていたら、おじいさんが女性にすごい怒鳴っている場面に遭遇した」と切り出した。それを見た瀧波氏は「私、そのままスーッと入っていって『どうしました〜？』って朗らかに」声をかけたという。

上田晋也は「そんなミッキーマウス的な感じで？よく行ったな」とびっくり。瀧波氏は「何かのスタッフみたいな感じで入っていったら、おじいさんが『お前、なんなんだよ！』ってすごんできたんですね。なので『私ですか？私は北海道から来たんですよ〜』って」とあくまでも朗らかに、遠回し回答をしていったという。

上田は「おじいさんも、やべえやつ来たなって（思ったのでは）」と苦笑。瀧波氏は「それでも、この女がなんとかかんとかって、ずっと叫んでいるので、『わかりました。私がこの女性をきつーく叱っておきますから、じゃあ』って、女性と腕を組んでそのまま立ち去りました」と、年配の男性から女性を引き離したという。

これにはスタジオの女性陣も「すごい」と感心。助けた女性は「手もすごい震えていて。本当にありがとうございましたと。私も震えてました」と振り返っていた。