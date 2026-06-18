「大根売りの妹」とも噂される低い身分から、3代将軍・家光に見初められ大奥の頂点へと登り詰めた桂昌院。「玉の輿」の語源にもなったシンデレラは、なぜ息子の5代将軍・綱吉の時代に「悪名高き毒婦」として民衆の不満の矛先となってしまったのか？ ライターの小林明氏の新刊『毒婦の日本史』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）

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八百屋、畳屋…いったい何が真実なのか

寛永16年（1639）頃、徳川3代将軍・家光の側室だったお万の方の部屋子（世話係）に、美しい娘がいた。幼少期に家光の乳母を務め、江戸城大奥の創設者でもあった春日局がその姿を目にし、大奥女中として教育した。やがて娘は家光に見初められ、正保3年（1646）に子を産んだ。子は成長し、5代将軍・綱吉となった──。

絵に描いたようなサクセス物語の主人公の名はお玉。のちに大奥で権勢を振るうことになる桂昌院である。

お玉の出自は諸説ある。よく知られているのは「八百屋の娘」というもの。この説の由来をたどっていくと、桂昌院が亡くなった宝永2年（1705）からほどなく成立した『元正間記』に出発点がある。そこには「大根売りの妹」と記されていた。

さらに約半世紀を経た頃には、お玉は京都の八百屋・仁左衛門の娘だったが、父が死去したため母が本庄宗正という下級武士の後妻におさまった。そして、本庄宗正が前述の家光側室・お万の方に縁があった関係で、大奥に奉公する──という話を掲載した本が出た。それが安永10年（1781）刊の『玉輿記』で、こうした書名から女性のシンデレラ・ストーリーを指す「玉の輿」の言葉が誕生したという。

一方で、江戸前期の文筆家・戸田茂睡（1629〜1706）が著した日記形式の随筆『御当代記』には、「畳屋の娘」と書かれている。おそらくこれは、江戸では「畳屋」、京都では「八百屋」など、異説がさまざま流布していたためだろう。どちらにせよ、桂昌院が低い身分の出身という風聞は、世間に定着していたと考えてよい。

息子の5代将軍・綱吉は母思いのマザコン

3代将軍・家光には5人の男児がいた。うち2人は早逝。残った3人のうちの1人が4代将軍・家綱となり、2人目の綱重が甲斐国（山梨県）甲府藩主、もう1人の綱吉は当初、上野国（群馬県）館林藩主だった。

この3人はそれぞれ母が異なる。家綱を生んだのは家光側室・お楽の方、綱重も側室・お夏の方。そして綱吉は側室・お玉の方、のちの桂昌院が生んだ。

4代家綱は、家光の長男でありながら影の薄い存在として語られがちだ。将軍の地位に30年近く就いていたにもかかわらず、老中らの進言に「その通りにせよ」といってばかりの「さようせい将軍」と揶揄されていたらしい。正室と2人の側室がいたが、子はできなかった。正確には側室が2度懐妊しているが、いずれも死産だった。

延宝8年（1680）、家綱は弟・綱吉を江戸城に呼び、「自分には子がいないので養子になるように」と命じ、綱吉を自分の後継者つまり5代将軍に指定し、同年5月8日に死去した。

綱吉の5代将軍就任にあたっては、幕府内でも議論があったようだ。

前述の家光の子の3人は、年齢順に家綱→綱重→綱吉。綱重は家綱よりも先に病没したが、息子・綱豊を残していた。つまり、家綱の後継者候補は、綱吉と綱豊の2人がいたわけだ。

しかも綱豊は当時、すでに19歳だった。成人しているのだから、将軍就任の優先順位は綱豊が上だったと考えられる。それにもかかわらず綱吉が将軍に就いたのは、当初は中継ぎであったことを意味していよう。先代の弟が中継ぎとして登板するのは、当時の慣例法『武家相続法』によく見られるケースだった。

ところが綱吉は結果として長期政権となる。綱豊が6代・家宣として将軍に就くのは、約30年後のことである。

一方で綱吉の母・お玉の方（桂昌院）と、綱豊の祖母・お夏の方は犬猿の仲といわれ、先に綱吉、のちに綱豊（家宣）という順番は、双方の母の対立を回避する折衷案だったという俗説もあった。お玉の子を先に将軍に就け、次にお夏の番──今風にいえば win-winということだったのだろう。

こうして誕生した綱吉政権だが、さまざまな厄介事が降りかかり、その度に桂昌院の評判は落ちていった。

「生類憐れみの令」の黒幕＝桂昌院は事実なのか？

元禄14年（1701）3月14日、江戸城で浅野内匠頭が吉良上野介に斬りかかる松の廊下事件が起きた。赤穂浪士討ち入りのきっかけとなった刃傷沙汰である。

事件当時、綱吉は桂昌院が朝廷から従一位の官位を賜る工作中だった。その勅使を饗応する大切な役目を担っていたのが、上野介と内匠頭だった。そんな2人が失態を犯せば、綱吉の面目は丸つぶれだ。

従一位は女性に与えられる官位としては最高位で、過去、徳川の女性で賜ったのは家光の母・崇源院（お江の方）しかいない。その栄誉に、綱吉は自分の母に浴して欲しかったのだろうが、世間は母親べったり（つまりマザコン気質）の綱吉を嘲笑し、桂昌院にも批判の目を向けた。

綱吉は「生類憐れみの令」を発した犬公方でもある。この悪名高き法令の黒幕も桂昌院と噂された。

綱吉と側室との間には徳松という名の男児がいたが、数え5歳で夭折している。そこで桂昌院は、新たな孫を授かりたいと願い、僧侶の祈祷にすがったという。僧は、綱吉に殺生を禁じるよう勧めれば、君主としての徳が増し、世継ぎにも恵まれると桂昌院に説いた。それを鵜のみにし、息子に動物を大切にせよと、半ばそそのかした――「生類憐れみの令」誕生の背景には、桂昌院のそうした言動があったとされる。

「生類憐れみの令」は、最新の研究では「生命あるものすべてに慈悲の心を持つ」ことを趣旨とする仁政と見る向きもあり、一概に悪法とは言い切れないようだが、民衆にとって迷惑だったことに違いはない。何しろ大規模な犬屋敷を建て野犬を保護するのだから、それだけで費用は膨大になる。

浪費に対する民衆の不満が綱吉と桂昌院に向いても不思議ではない。

もっとも、桂昌院が綱吉をそそのかしたというのはあくまで当時の噂で、確証はない。

〈「また母親がしゃしゃり出てきた」成功者に批判が集まるのは今も昔も同じ…将軍の母・桂昌院が【庶民から嫌われていた】理由〉へ続く

（小林 明／Webオリジナル（外部転載））