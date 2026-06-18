厨房がない。店員もいない。なのに、そばが出てくる--。JR上野駅11・12番ホームに静かに佇む「セルフ駅そば」は、見慣れた駅そばの常識をひっくり返す存在だ。

【画像】セルフ自販機で注文した「たぬきそば」がコチラ。予想を上回るクオリティだった。

人件費と食材費が同時に上がり続けるいま、この“無人店舗”が示すのは苦肉の策なのか、それとも駅そばの新しい形なのか。駅そば研究者・鈴木弘毅氏の書籍『「駅そば」から広がるそば巡り』（交通新聞社）より、一部を抜粋して紹介する。（全4回の1回目／つづきを読む）



JR上野駅11・12番ホームに静かに佇む「セルフ駅そば」（著者撮影）

※店舗情報・価格・サービス内容等は取材時点のものです。

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上野駅ホームに現れた「セルフ駅そば」とは

最新技術の導入によって人件費高騰と労働力不足をクリアすることは、近年の駅そばにとって急務のひとつである。ましてや、食料品の価格高騰に歯止めがかからないご時世である。駅そばは廉価での提供が前提となる業態だから、仕入れ価格が上がったからといってその分をそっくりそのまま売価に反映させたのでは、客足は遠のくばかりだ。かといって、売価を据え置いて利ざやを削るわけにもいかない。もともと薄利で運営してきたのだから、無理をすればただちに経営に悪影響を及ぼすことになってしまうだろう。駅そばに限らず、安価なファストフード店の多くが、頭を抱えているのではないだろうか。

このような大問題を一気に解決できるかもしれないと思わせる店が、2023年夏にJR上野駅ホームに現れた。その名も、「セルフ駅そば」。駅そばはもともとセルフサービスで営まれることが多いものだが、そこにあえて「セルフ」と冠するのはどういうわけか。興味津々で、11・12番ホームへ向かう。件(くだん)の駅そばは長いホームの南寄り、ホーム上としては比較的人通りが少ない場所にあった。ここは、かつてコーヒースタンドだった物件だ。

妙に殺風景な店内にあったのは…

外観は、平均的な駅そばと変わらない。しかし、一歩店内に足を踏み入れると、異様なムードに包まれる。厨房がなく、妙に殺風景なのだ。店内にあるのは、客席と大型の券売機のように見える自動販売機。実はこの自動販売機が、そばの調理提供マシンなのだ。つまり、厨房がなく店員も常駐していない、完全無人営業の駅そばなのである。

そばの自動販売機と聞いて“レトロ自販機”を連想するのは、私だけではないだろう。あらかじめ麺と具材を盛りつけた丼をセットし、お金を入れてボタンを押すと湯が注がれ、遠心分離作用で麺を湯がき、最後につゆを注いで提供される自販機だ。昭和生まれなら、一度は見たことがあるのではないだろうか。一時期は観光地近くのドライブインや国道沿いのオートレストラン（自動販売機を集めた施設で、ゲームコーナーを併設していることが多い）などでよく見かけたものだ。しかし、その後廃れ、見かける機会は激減してしまった。保存性に優れたカップラーメンに取って代わられた印象だ。

上野駅のセルフ駅そばのそば自販機は、そのレトロ自販機を時代に即して進化させた形といえるかもしれない。いってみれば、令和版そば自販機だ。

アナログなレトロ自販機とは違い、令和のそば自販機はデジタル化された部分が多く、冷凍そばの急速解凍も可能にしている。茹でそばを使う場合、どうしても保存性に難が生じ、無人営業であっても頻繁に従業員が訪問して商品の入れ替え作業などを行わなければならない。冷凍そば、それも麺だけでなくつゆや具材がセットになった状態で冷凍しておけるのなら、保存性の課題をクリアできる。

早速、食べてみることにしよう。自販機内部の限られたスペースにセットするのだから、メニューのレパートリーを増やすのはなかなか難しい。現状では、メニューは5種類となっている。そのなかから、もっともオーソドックスな「たぬきつねそば」を選択。なお、私が訪れたときには精算に現金を使用できず、交通系ICカードなどキャッシュレス決済のみの対応となっていた。（つづく）

〈上野駅ホームの「セルフ駅そば」を実食→味は想像以上、だけど…全国各地の駅そばを食べ歩いてきた筆者が感じた“2つの課題”〉へ続く

（鈴木 弘毅／Webオリジナル（外部転載））