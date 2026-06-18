〈厨房ナシ、店員もいない…上野駅ホームの「セルフ駅そば」を訪ねてわかった、完全無人でもそばが売れる“からくり”〉から続く

JR上野駅11・12番ホームに、厨房のない駅そば屋がある。「セルフ駅そば」だ。店員は常駐しておらず、デジタル式のそば自販機から注文するだけ。まさに駅そばの常識をひっくり返す存在と言えるだろう。

【画像】オーダー90秒で出てきた「たぬきそば」がコチラ。とてもセルフ自販機のクオリティには見えない。

5つあるメニューのうち「たぬきそば」を注文。その味は想像以上のクオリティーだったが……。駅そば研究者・鈴木弘毅氏の書籍『「駅そば」から広がるそば巡り』（交通新聞社）より、一部を抜粋して紹介する。（全4回の2回目／最初から読む）



「セルフ駅そば」の自販機。丼ごと解凍するので、提供時には丼も熱くなっている。火傷に注意（著者撮影）

※店舗情報・価格・サービス内容等は取材時点のものです。

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オーダーから90秒…その味は？

オーダーから商品ができあがるまでの時間は、90秒ほど。急速といっても解凍するのだから、それなりに時間はかかる。客の回転が速いホームの駅そばとしては、90秒という時間は少し長いようにも感じる。レトロ自販機の調理時間が30秒ほどだったことを考えると、まだまだ改良の余地がありそうだ。

反面、できあがったそばの再現性、つまりクオリティーは、レトロ自販機をはるかにしのぐものだった。有人店舗で食べる駅そばと比較しても、大きな遜色はない。レトロ自販機では、麺が丼の中にセットされた状態で自販機内に保管されるため、麺同士がくっついて団子状になりやすい。遠心分離で行う湯通しでは麺をしっかりほぐすことが難しく、丼全体の一体感を再現しきれないというデメリットがある。冷凍からの急速解凍技術によって、この点は大きく進化している。

超えなければならない課題は、ふたつ残されているように感じた。ひとつは、価格面。現状では、平均的な駅そばに比べてかなり割高な設定になっており、廉価が売りの駅そばとしては改善を望む声が多くなりそうだ。新たに世に出るものは、価格が高く設定される。これは仕方のないこと。今後普及が進んで製造ロットが大きくなり、サプライチェーンが確立されれば、近い将来には落ち着いてくる可能性もある。

無人営業店舗が避けて通れない“もうひとつの課題”

もうひとつの課題は、残滓(ざんし)の処理だ。私は毎回つゆを飲み干すけれど、そうではない人も多いだろう。なかには、全部食べきれずに麺などを残す人もいる。有人店舗であれば、これらの残滓を厨房内で処理することができ、長時間放置されたり客の目についたりといったリスクは低い。しかし、無人営業店舗では残滓入れを用意するにとどまるので、どうしても客の目についてしまうし、残滓入れの中で一定時間が経過すると悪臭を発する原因にもなる。かといって、残滓処理のために従業員が頻繁にやって来るのでは、無人営業の効果が薄れてしまう。この点は、やや克服が難しい部分かもしれない。

実はこの調理マシンは、駅そばとして登場するのは本邦初だが、以前からラーメンの販売機としての稼働実績がある。私は、新潟県の越後湯沢駅で一度お目にかかっている。越後湯沢駅では、ラーメン調理販売機のすぐ近くに駅そばの有人店舗があり、残滓や食器はこの駅そば店に返却する仕組みになっていた。結局のところ、やはり人の手をかけないことには残滓の処理は困難なのだ。

おおいなる将来性を感じさせつつも、課題はまだまだ多い。無人の駅そばがより多くの駅に設けられるようになるのは、少し先のことなのかもしれない。どちらにしても人の手がかかるのであれば、レトロ自販機を駅ナカに設置するのはどうだろうか。現存するレトロ自販機は、鉄道ではアクセスしづらい場所に設置されているケースが多い。駅ナカでレトロ自販機に出合えるとなれば、かなり話題になりそうな気がする。レトロ自販機はすでに製造終了しているから、販売機自体を入手することが困難ではある。それならば、再現でも構わない。構造が単純であるだけに、再現なら容易にできそうな気がする。

〈なかなか観光客は入りづらそうだが…沖縄の地元民に愛される「バスターミナル食堂」で、ご当地感たっぷりな“そば”に出会った〉へ続く

（鈴木 弘毅／Webオリジナル（外部転載））