〈上野駅ホームの「セルフ駅そば」を実食→味は想像以上、だけど…全国各地の駅そばを食べ歩いてきた筆者が感じた“2つの課題”〉から続く

駅の近くにあるそば屋は「駅そば」。では、バスターミナルの近くにあるそば屋はどうか？ 鈴木弘毅氏の書籍『「駅そば」から広がるそば巡り』（交通新聞社）は、鉄道駅のみならず交通ターミナルそばのそば屋を取り上げた、ユニークな一冊だ。

【画像】そばの上にシイタケと豚骨が！ これぞ沖縄な一杯はコチラ

鈴木氏が訪れたのは、鉄道のない地域として知られる沖縄県。そこで出会った「バスターミナルそば」の一杯とは？ 以下、同書より一部を抜粋して紹介する。（全4回の3回目／つづきを読む）



幟が立っていなければ、ここが飲食店であることに気付かないだろう（筆者撮影）

※店舗情報・価格・サービス内容等は取材時点のものです。

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戦前の沖縄には「駅そば」があった？

戦前には沖縄にも軽便(けいべん)鉄道が走っていた。そして、どうやらこの時代には那覇駅に駅そばが存在していたようである。米軍嘉手納(かでな)基地の向かいにある道の駅「かでな」の展示資料のなかに、

「（軽便鉄道の運賃は）嘉手納と那覇は往復44銭。俺たちは50銭を握りしめて切符を買った。残りの6銭でソバを食って、飴を買って帰るのが定番の遊び方だ」

という沖縄戦経験者の証言記録があるのだ。

沖縄戦で軽便鉄道は壊滅的な被害を受け、そのまま廃止となる。以来、2003年にゆいレールが開業するまでは、沖縄県内の公共交通はバスをはじめとする自動車頼みだった。そのため、バス文化はたいへん発達しており、ターミナル施設も県内各地にある。そして、小規模なターミナルであっても、沖縄そばやラーメン、定食などを提供する飲食店が併設されていることが多い。

地元民に愛されるバスターミナルの食堂

本書では、那覇バスの新川営業所をピックアップしてみよう。那覇市の隣にある南風原町(はえばるちょう)。その中心市街地から丘を登ったところに新川営業所がある。周囲には沖縄県公文書館や沖縄県立南部医療センターなど敷地の広い施設があり、比較的ゆったりしているように感じる街並みである。営業所にはバス車両の車庫や整備場があるほか、事務所とは別棟になったバス待合所も完備している。

市街地から外れた場所にあり、一般車両は敷地内に入ることができない。ということは、事務所の建物内で営業する沖縄そばをメインに提供する飲食店「ターミナル食堂」の利用者は、那覇バスの従業員かバスの乗客ということになるだろう。あるいは、医療センターや公文書館の職員や来訪者も利用しているかもしれない。いずれにしても、食堂を併設していることが意外に感じられる立地なのである。これだけ見ても、いかに沖縄のバス文化が発達しているかがうかがい知れる。

なかなか初見だと入りづらい雰囲気だが…

店の外に幟(のぼり)を立てているくらいだから、外部からの来客は歓迎なのであろう。しかし、間口部分に看板等はなく、非常階段へ通じるようなステンレス枠の開き戸は立てつけが悪い。ガラス部分には貼り紙がたくさんあって、店内の様子は見えない。初めての訪問だと、少々入りづらさを感じる。

しかし、意を決して戸を開けると、やさしそうな笑みを浮かべた女性店主が「いらっしゃいませ」と声をかけ、私を招き入れてくれた。やれやれ、ひと安心だ。

店主におすすめされた“ご当地メニュー”

カウンター席と、壁際の横並び席。それぞれふたりか3人でいっぱいになる狭さ。カウンターにはスーツ姿の若い男性客が陣取っていたので、私は壁際の席へ。文字が色褪せて消えかかったお品書きを見ると、沖縄そばが3種類、日替わりメニュー、そして骨汁というものがある。また、モーニングメニューもある様子。ただし、私が訪問したのは昼過ぎだったので、モーニングは選べない。

沖縄そばは、ベーシックな三枚肉そばと、豚足をまるごとトッピングするてびちそば、そして沖縄の郷土料理であるゆし豆腐をのせたゆし豆腐そばというラインナップ。悩んでいるところに店主が

「今日の日替わりは、ポーク玉子そばです」

と声をかけてきた。ポーク玉子は、ランチョンミートと炒り玉子を合わせた、沖縄では朝の食卓に上ることが多い料理だ。それをそのままそばにのせるのだろう。どれも美味しそうなのだが、まずはベーシックなものを紹介したいので、ここでは三枚肉そばをいただくことにした。（つづく）

〈そばの上にげんこつ大の豚骨が！ 沖縄のバスターミナル食堂で食べた「三枚肉そば」は、ビジュアルも味も衝撃だった〉へ続く

（鈴木 弘毅／Webオリジナル（外部転載））