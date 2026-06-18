【ニューヨーク＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１６日（日本時間１７日）、１次リーグＩ組とＪ組の各２試合が行われた。

前回大会優勝のアルゼンチン（世界ランキング１位）はメッシの３得点でアルジェリア（同２８位）に勝利。フランス（同３位）もセネガル（同１５位）に快勝した。ノルウェー（同３１位）はイラク（同５７位）、オーストリア（同２４位）はヨルダン（同６３位）を破った。（世界ランキングは１１日時点）

フランス３―１セネガル

前回大会準優勝のフランスが白星発進。６６分にエムバペが先制点を挙げ、８２分に途中出場のバルコラが追加点。試合終了間際にはエムバペが自身のＷ杯通算１４得点目のゴールを決めて、突き放した。セネガルは前半の好機をものにできず、終盤に１点を返したが及ばなかった。

「優勝するためにプレー」

試合前の選手紹介で圧倒的な歓声を受けたスター選手は、プレーでそれ以上に観客を沸かせ、スタジアムに轟音（ごうおん）を響かせた。フランスの背番号１０、主将のエムバペだ。２ゴールで派手に初戦を飾った。

スピード、パワー、技術を兼ね備えるゴールハンターは、「Ｗ杯で勝つことは簡単ではない」と心得る。前半はやや精彩を欠いたが、スコアレスで迎えた後半に本領を発揮。じりじりと相手ゴールを脅かし、６６分に均衡を破った。一瞬の加速で相手のマークをはがしてオリセのスルーパスを呼び込み、斜め後ろからのボールをダイレクトでゴールに流し込んだ。

追加タイムで１点差に詰め寄られた時には、両手を広げて「落ち着け」というようなジェスチャーを仲間に送った。直後、ペナルティーエリアのはるか手前から右足で豪快にミドルシュートを突き刺した。粘るセネガルの息の根を止める一撃は、力強くボールを蹴りながら押さえも利かせた、会心のゴールだった。

１９歳だった２０１８年ロシア大会は４得点で優勝に貢献。準優勝の前回カタール大会は、決勝でハットトリックを決めるなど８ゴールで得点王に。３度目のＷ杯初戦で早くも通算１４得点に伸ばし、クローゼ（ドイツ）とメッシ（アルゼンチン）の歴代最多１６得点にあと「２」とした。

代表通算５８得点は母国での最多を更新した。それでも、希代のストライカーは記録には目もくれず、「チームを決勝へと導き、優勝するためにプレーしている」と言い切った。勝利だけを目指して自身が輝けば、Ｗ杯の歴史にも、おのずとその名が刻まれる。（平沢祐）