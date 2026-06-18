〈なかなか観光客は入りづらそうだが…沖縄の地元民に愛される「バスターミナル食堂」で、ご当地感たっぷりな“そば”に出会った〉から続く

駅の近くにあるそば屋は「駅そば」。では、バスターミナルの近くにあるそば屋はどうか？ 鈴木弘毅氏の書籍『「駅そば」から広がるそば巡り』（交通新聞社）は、鉄道駅のみならず交通ターミナルそばのそば屋を取り上げた、ユニークな一冊だ。

【画像】そばの上にげんこつ大の豚骨が！ 衝撃ビジュアルの「三枚肉そば」はコチラ

沖縄県を訪れた鈴木氏が向かったのは、那覇市の隣・南風原町(はえばるちょう)のバスターミナル「新川営業所」内にある、その名も「ターミナル食堂」。沖縄そばをメインに提供するこの店で、鈴木氏の目に飛び込んできたのは--。以下、同書より一部を抜粋して紹介する。（全4回の4回目／最初から読む）



写真はイメージです ©︎tokyoimages/イメージマート

※店舗情報・価格・サービス内容等は取材時点のものです。

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シイタケがまるごとひとつ、拳骨大の豚骨のサービス

三枚肉そばは、沖縄そばを提供する飲食店ならまず間違いなくラインナップされているメニューだ。駅そばに例えれば、天ぷらそばに相当するだろうか。定番中の定番である。豚の三枚肉（バラ肉）を甘辛く煮たものをトッピングする。メニュー名が「沖縄そば」となっている場合は、実質的には三枚肉そばである場合が多い。

ところが、運ばれてきた三枚肉そばは、なんとも異様なルックスのものだった。厚切りの三枚肉が2枚トッピングされているのは問題ないのだが、そのほかにシイタケがまるごとひとつ、そして拳骨(げんこつ)大の豚骨がドカッとのせられていた。このビジュアルの三枚肉そばは、他店ではちょっとお目にかかれない。

ただ、私にはすぐに分かった。豚骨もシイタケも、スープの出汁を取る際に使った食材だ。シイタケはもちろん食べられるし、豚骨にも食べられる肉が少なからず残っている。食べずに捨ててしまうのはもったいない。

「食べてくれそうなお客さんには、のせるようにしているんです」

と店主。ということは、私は食べるように見えたということか。

駅そばの世界にも、これと似たサービスを行う店がある。出汁に使った削り節は、乾燥させてからフードプロセッサーにかければ、ごはんもののふりかけになる。出汁昆布も、細切りにすれば立派なトッピングに。形が崩れないシイタケにいたっては、甘辛く煮ればお金を取れる食材に再生できる。フードロスを減らすと同時に、捨てるくらいならぜひ食べたいという客にとってはたいへんありがたいサービスである。店側には生ごみを減らせるメリットがあるし、客も得をした気分になれる、両者の利害が合致したサービスなのである。

ビジュアルだけでなく味も衝撃だった

サービスに気を良くして依怙贔屓(えこひいき)するわけではなく、この店の沖縄そばは絶品だった。太めの麺は昔ながらの重厚な食感のもので、確かな満足感をもたらす。チェーン店などに多いツルツルした舌触りの麺は、スープがあまりのらないのだ。そのスープは、カツオや豚骨、シイタケなどの出汁に醤油の熟成味が加わり、奥行きのある味わいを創出している。出来合いではなく、店内で一から仕込んでいることがひと口で分かるスープだ。三枚肉の味つけもほどよく、厚さが1センチメートルほどもあるから食べごたえも充分。総合的な満足度は、牧志公設市場内の有名沖縄そば店「田舎」にも引けを取らないだろう。まさかバスターミナルでこれほどレベルの高い沖縄そばに出合えるとは、思いもしなかった。

食後にはアイスコーヒーのサービスまで

しみじみと食後の余韻に浸っていると、店主がアイスコーヒーを淹れてくれた。なんと、これもサービスだという。ここまで気前がよいと、こちらも自然と心が開かれてくる。先に述べたように、料理を味わうときにはシチュエーションも大事。美味しかった三枚肉そばは、店主の気前のよさによって、舌やお腹だけでなく心の底から満足できる一杯に昇華するのだ。立地や店の規模から考えて、客数が極端に多いわけではないだろう。だからこそ、ひとりひとりの客に対してきめ細かくおもてなしの気配りができるのかもしれない。

なお、サービスでトッピングされる豚骨は、切り口がとても鋭利である。間違っても、骨ごと口に入れることがないよう注意しよう。食べる際には、箸で肉をほじくり出すべし。

（鈴木 弘毅／Webオリジナル（外部転載））