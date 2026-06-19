東京駅近くのおすすめランチビュッフェ5選。全品食べ放題のお店から、選べるメイン付きのハーフビュッフェまで
◆東京駅近くのおすすめランチビュッフェ5選。全品食べ放題のお店から、選べるメイン付きのハーフビュッフェまで
画像：AWkitchenTOKYO〜新丸ビル〜、XEXTOKYO
好きなものをお腹いっぱい食べたいときにおすすめ！ 東京駅から徒歩圏内でアクセス便利なランチビュッフェをピックアップ。種類豊富なイタリアンや中華料理が食べ放題のお店から、選べるメインにパンやサラダ、デザートなどのビュッフェが付くハーフビュッフェ（セミビュッフェ）スタイルまで多彩に揃うから、予算やシーンに合わせて選んで。
この記事の要約レポート
・東京駅近くのランチビュッフェを厳選。全品食べ放題や、パン、サラダなどの食べ放題＋メインが選べるプランなど
・AWkitchenTOKYO〜新丸ビル〜：5種類から選べるパスタに、前菜やサラダ、デザート、ドリンクは食べ飲み放題
・XEXTOKYO：本格的なイタリア料理からフレッシュメロンやスイーツまで約60種類を好きなだけ
・REFUEL+cafe&bar／lyf銀座東京：滞在時間無制限で楽しめる、10種類以上のパンと冷菜、デザート3種類のプチビュッフェ
・北京ダック専門店銀座芳亭：北京ダックやふかひれスープをはじめ、全160品もの本格中華が食べ放題
・LAVAROCK／コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション：肉＆魚のWメインが楽しめる全5品のランチコース。サラダとパンはおかわり自由
◆AWkitchen TOKYO〜新丸ビル〜（東京）
選べるパスタと旬の果実にときめくハーフビュッフェ
東京駅直結の「新丸の内ビルディング」5階にあるレストラン「AWkitchen TOKYO」。天井高8mの開放的な空間で、契約農家から届く旬の野菜をたっぷり使ったイタリアンが楽しめる。
こちらのプランは、メインのパスタをその日のメニュー5種類から選べて、前菜やサラダ、デザート、ドリンクが食べ飲み放題になるハーフビュッフェスタイル。色鮮やかな前菜が並ぶバーボードは、目でも楽しめるのがうれしいポイント。
さらに8月末までは、フレッシュなメロンとマンゴーをふんだんに使用したデザートビュッフェも登場。上質なラグジュアリー空間で、旬の味覚を心ゆくまで堪能して。
【パスタコース】サラダ・パスタ・メロン＆マンゴービュッフェ+ドリンクバー（〜8/31）
店舗名：AWkitchen TOKYO〜新丸ビル〜
住所：東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 5F
提供期間：〜2026/8/31（月）
食べ放題制限時間：1時間30分制
利用可能人数：1人〜4人
料金：大人4,900円、子ども（3〜9歳）2,500円
※3歳以下のお子様は無料
※税・サ込
◆XEX TOKYO（東京）
約60種類がすべて食べ放題。大丸東京の最上階で味わう絶品イタリアン
東京駅に直結する大丸東京の最上階に位置する「XEX TOKYO」。都心の景色を一望できる開放感たっぷりの空間で、自家製ローストビーフをはじめとする本格イタリアンが味わえる。
こちらの平日限定プランは、お食事からスイーツまで約60種類がすべて食べ放題になる豪華なフルビュッフェスタイル。ソフトドリンクがフリーなのも見逃せない。
旬の味覚をたっぷり使ったイタリアンの数々はもちろん、フレッシュなメロンや桃を使用した豪華なスイーツもずらりと並ぶ。美しい景色を眺めながら、特別なプレミアムビュッフェを思い切り楽しんで。
【フレッシュメロン食べ放題】スイーツやイタリアンなど約60種+ソフトドリンクフリー（平日限定）
店舗名：XEX TOKYO
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京 13F
提供期間：2026/5/27（水）〜
食べ放題制限時間：1時間40分制
利用可能人数：2人〜22人
料金：大人6,000円
※小学生以上は大人料金、未就学児は無料
※税・サ込
◆REFUEL+ cafe & bar／lyf銀座東京（京橋）
時間無制限がうれしい、焼きたてパンと冷菜デリのプチビュッフェ
京橋駅から徒歩1分と好アクセスのホテル「lyf銀座東京」に併設されたカフェバー「REFUEL+ cafe & bar」。ホテルのフロントやワークスペースと一体になった、フォトジェニックな空間が広がる。
平日・1日10組限定のこちらのプランは、パンと冷菜、デザートが好きなだけ楽しめるプチビュッフェスタイル。都度焼きたてで提供される10種類以上のパンを主役に、彩り豊かな冷菜ココット6種類やひと口サイズのデザート3種類が並ぶ。
コーヒーに加えて全12種類の紅茶も飲み放題になり、しかも時間無制限なのが最大の魅力。華やかな料理とお好みのフレーバーティーで、ゆったりとおしゃべり時間を過ごして。
【パンと冷菜デリのランチプチビュッフェ】10種類以上のパンなど+コーヒー・紅茶12種類飲み放題
店舗名：REFUEL+ cafe & bar／lyf銀座東京
住所：東京都中央区京橋2-5-4 lyf銀座東京 1・2F
提供期間：〜2026/6/29（月）
食べ放題制限時間：無制限
利用可能人数：2人〜14人
料金：大人2,200円、小学生1,200円、幼児（3歳〜未就学）500円
※2歳以下のお子様は無料
※税・サ込
◆北京ダック専門店 銀座芳亭（銀座一丁目）
高級北京ダックや手作り点心など、全160種が食べ放題の本格中華
銀座エリアに佇む「北京ダック専門店 銀座芳亭」は、落ち着いた雰囲気が漂うモダンラグジュアリーな空間。専門調理師が焼き上げる名物の北京ダックをはじめ、こだわりの本格中華を心ゆくまで満喫できる。
用意されているのは、なんと全160種類ものメニューがすべて食べ放題になる大満足のフルビュッフェプラン。特注窯で焼き上げた北京ダックはもちろん、フカヒレスープや手作り点心まで、バラエティ豊かな味わいが好きなだけ楽しめる。
銀座の街並みを見渡しながら、ゆったりとした特別なひとときを。デートや食事会など、幅広いシーンでぜひ利用してみて。
【食べ放題コース】フカヒレスープ・北京ダックなど全160種
店舗名：北京ダック専門店 銀座芳亭
住所：東京都中央区銀座2丁目5-19 パズル銀座 7F
提供期間：通年
食べ放題制限時間：2時間制（ラストオーダー1時間30分）
利用可能人数：2人〜18人
料金：大人4,980円
※税・サ込
◆LAVAROCK／コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション（京橋）
サラダ＆パンはおかわり自由。選べるWメインの贅沢ランチ
京橋駅や東京駅からアクセスしやすい、「コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション」1階の「ダイニング＆バー ラヴァロック」。天井高6mの開放感あふれる空間で、富士山溶岩石の遠赤外線でじっくりと焼き上げるこだわりのグリル料理が味わえる。
こちらの平日限定ランチは、おかわり自由のサラダとパンに、スープ、Wメイン、デザートが付いた全5品のコーススタイル。メインはお魚、お肉のカテゴリーからお好みのものを2品セレクトできる。カフェのおかわりも自由に。
スパークリングワインの乾杯ドリンクやメッセージプレートの特典も付いているから、記念日のお祝いにもぴったり。ちょっぴり贅沢なご褒美ランチを満喫して。
【ランチ】サラダ&パン食べ放題！グリル料理2品選べる全5品+1ドリンク＆カフェフリー+メッセージプレート
店舗名：LAVAROCK／コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション
住所：東京都中央区京橋2-1-3 コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション内 1F
提供期間：2026/5/11（月）〜
利用可能人数：2人〜10人
料金：大人3,300円
※税・サ込
画像：AWkitchenTOKYO〜新丸ビル〜、XEXTOKYO
好きなものをお腹いっぱい食べたいときにおすすめ！ 東京駅から徒歩圏内でアクセス便利なランチビュッフェをピックアップ。種類豊富なイタリアンや中華料理が食べ放題のお店から、選べるメインにパンやサラダ、デザートなどのビュッフェが付くハーフビュッフェ（セミビュッフェ）スタイルまで多彩に揃うから、予算やシーンに合わせて選んで。
・東京駅近くのランチビュッフェを厳選。全品食べ放題や、パン、サラダなどの食べ放題＋メインが選べるプランなど
・AWkitchenTOKYO〜新丸ビル〜：5種類から選べるパスタに、前菜やサラダ、デザート、ドリンクは食べ飲み放題
・XEXTOKYO：本格的なイタリア料理からフレッシュメロンやスイーツまで約60種類を好きなだけ
・REFUEL+cafe&bar／lyf銀座東京：滞在時間無制限で楽しめる、10種類以上のパンと冷菜、デザート3種類のプチビュッフェ
・北京ダック専門店銀座芳亭：北京ダックやふかひれスープをはじめ、全160品もの本格中華が食べ放題
・LAVAROCK／コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション：肉＆魚のWメインが楽しめる全5品のランチコース。サラダとパンはおかわり自由
◆AWkitchen TOKYO〜新丸ビル〜（東京）
選べるパスタと旬の果実にときめくハーフビュッフェ
東京駅直結の「新丸の内ビルディング」5階にあるレストラン「AWkitchen TOKYO」。天井高8mの開放的な空間で、契約農家から届く旬の野菜をたっぷり使ったイタリアンが楽しめる。
こちらのプランは、メインのパスタをその日のメニュー5種類から選べて、前菜やサラダ、デザート、ドリンクが食べ飲み放題になるハーフビュッフェスタイル。色鮮やかな前菜が並ぶバーボードは、目でも楽しめるのがうれしいポイント。
さらに8月末までは、フレッシュなメロンとマンゴーをふんだんに使用したデザートビュッフェも登場。上質なラグジュアリー空間で、旬の味覚を心ゆくまで堪能して。
【パスタコース】サラダ・パスタ・メロン＆マンゴービュッフェ+ドリンクバー（〜8/31）
店舗名：AWkitchen TOKYO〜新丸ビル〜
住所：東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 5F
提供期間：〜2026/8/31（月）
食べ放題制限時間：1時間30分制
利用可能人数：1人〜4人
料金：大人4,900円、子ども（3〜9歳）2,500円
※3歳以下のお子様は無料
※税・サ込
◆XEX TOKYO（東京）
約60種類がすべて食べ放題。大丸東京の最上階で味わう絶品イタリアン
東京駅に直結する大丸東京の最上階に位置する「XEX TOKYO」。都心の景色を一望できる開放感たっぷりの空間で、自家製ローストビーフをはじめとする本格イタリアンが味わえる。
こちらの平日限定プランは、お食事からスイーツまで約60種類がすべて食べ放題になる豪華なフルビュッフェスタイル。ソフトドリンクがフリーなのも見逃せない。
旬の味覚をたっぷり使ったイタリアンの数々はもちろん、フレッシュなメロンや桃を使用した豪華なスイーツもずらりと並ぶ。美しい景色を眺めながら、特別なプレミアムビュッフェを思い切り楽しんで。
【フレッシュメロン食べ放題】スイーツやイタリアンなど約60種+ソフトドリンクフリー（平日限定）
店舗名：XEX TOKYO
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京 13F
提供期間：2026/5/27（水）〜
食べ放題制限時間：1時間40分制
利用可能人数：2人〜22人
料金：大人6,000円
※小学生以上は大人料金、未就学児は無料
※税・サ込
◆REFUEL+ cafe & bar／lyf銀座東京（京橋）
時間無制限がうれしい、焼きたてパンと冷菜デリのプチビュッフェ
京橋駅から徒歩1分と好アクセスのホテル「lyf銀座東京」に併設されたカフェバー「REFUEL+ cafe & bar」。ホテルのフロントやワークスペースと一体になった、フォトジェニックな空間が広がる。
平日・1日10組限定のこちらのプランは、パンと冷菜、デザートが好きなだけ楽しめるプチビュッフェスタイル。都度焼きたてで提供される10種類以上のパンを主役に、彩り豊かな冷菜ココット6種類やひと口サイズのデザート3種類が並ぶ。
コーヒーに加えて全12種類の紅茶も飲み放題になり、しかも時間無制限なのが最大の魅力。華やかな料理とお好みのフレーバーティーで、ゆったりとおしゃべり時間を過ごして。
【パンと冷菜デリのランチプチビュッフェ】10種類以上のパンなど+コーヒー・紅茶12種類飲み放題
店舗名：REFUEL+ cafe & bar／lyf銀座東京
住所：東京都中央区京橋2-5-4 lyf銀座東京 1・2F
提供期間：〜2026/6/29（月）
食べ放題制限時間：無制限
利用可能人数：2人〜14人
料金：大人2,200円、小学生1,200円、幼児（3歳〜未就学）500円
※2歳以下のお子様は無料
※税・サ込
◆北京ダック専門店 銀座芳亭（銀座一丁目）
高級北京ダックや手作り点心など、全160種が食べ放題の本格中華
銀座エリアに佇む「北京ダック専門店 銀座芳亭」は、落ち着いた雰囲気が漂うモダンラグジュアリーな空間。専門調理師が焼き上げる名物の北京ダックをはじめ、こだわりの本格中華を心ゆくまで満喫できる。
用意されているのは、なんと全160種類ものメニューがすべて食べ放題になる大満足のフルビュッフェプラン。特注窯で焼き上げた北京ダックはもちろん、フカヒレスープや手作り点心まで、バラエティ豊かな味わいが好きなだけ楽しめる。
銀座の街並みを見渡しながら、ゆったりとした特別なひとときを。デートや食事会など、幅広いシーンでぜひ利用してみて。
【食べ放題コース】フカヒレスープ・北京ダックなど全160種
店舗名：北京ダック専門店 銀座芳亭
住所：東京都中央区銀座2丁目5-19 パズル銀座 7F
提供期間：通年
食べ放題制限時間：2時間制（ラストオーダー1時間30分）
利用可能人数：2人〜18人
料金：大人4,980円
※税・サ込
◆LAVAROCK／コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション（京橋）
サラダ＆パンはおかわり自由。選べるWメインの贅沢ランチ
京橋駅や東京駅からアクセスしやすい、「コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション」1階の「ダイニング＆バー ラヴァロック」。天井高6mの開放感あふれる空間で、富士山溶岩石の遠赤外線でじっくりと焼き上げるこだわりのグリル料理が味わえる。
こちらの平日限定ランチは、おかわり自由のサラダとパンに、スープ、Wメイン、デザートが付いた全5品のコーススタイル。メインはお魚、お肉のカテゴリーからお好みのものを2品セレクトできる。カフェのおかわりも自由に。
スパークリングワインの乾杯ドリンクやメッセージプレートの特典も付いているから、記念日のお祝いにもぴったり。ちょっぴり贅沢なご褒美ランチを満喫して。
【ランチ】サラダ&パン食べ放題！グリル料理2品選べる全5品+1ドリンク＆カフェフリー+メッセージプレート
店舗名：LAVAROCK／コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション
住所：東京都中央区京橋2-1-3 コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション内 1F
提供期間：2026/5/11（月）〜
利用可能人数：2人〜10人
料金：大人3,300円
※税・サ込