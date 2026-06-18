「何度見ても速水もこみち」パケ見て速攻購入を決めた100円グッズ

暑い時期のチョコレートや飴の持ち運びは、溶けたり傷んだりしないか気になるもの。保冷剤と保存袋を別々に準備すると荷物も増えがちです。ダイソーの新シリーズのアイテムは、そんな場面で大活躍します。お弁当に添えるデザートを冷やしたり、ちょっとしたお菓子を持ち歩いたりするときに便利ですよ。

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商品情報

商品名：保冷剤付 ジップバッグ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：横170mm×縦177mm×最大マチ50mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4580045010906

ダイソーの新シリーズ！『保冷剤付 ジップバッグ』の使い方と収納力をチェック！

いつものようにダイソーを訪れると、パッケージに速水もこみちさんの写真が掲載された商品を発見し、思わず二度見。

ダイソーに新しく登場したMoco’s Tableというシリーズで、筆者が訪れた店舗では専用コーナーまで作られていて、キッチンの便利グッズがずらりと並んでいました。

今回ご紹介するのは、『保冷剤付 ジップバッグ』。保冷機能付きの保存袋として使えるアイテムです。冷凍庫で冷やしてから使うことで、冷たい状態のまま物を持ち運べます。

中央には「Moco’s Table」のロゴデザイン入り。スタイリッシュなデザインで、キッチンまわりやランチのときにも使いやすい印象です。

使用前は平らな状態で冷凍庫へ。2〜3時間ほど冷やして使います。保冷ジェルタイプなので、凍らせてもカチカチになりません。

マチ付きなので収納力もたっぷり。見た目以上に容量があります。

買う前に知っておきたい注意点！実際に使って気になったこと

中に物を入れて持ち歩けるので、チョコレートや飴の保冷にぴったり。保冷剤と保存袋を別々に用意する手間がないのは嬉しいところです。

ただし、食品を直接入れるのはNG。そのまま食材を入れて使うタイプではないので注意が必要です。

使い方によっては便利ですが、気になる点もいくつかありました。

まず、保冷ジェルが入っているのは片面だけです。両面から包み込むように冷やせるのかと思っていたので、この点は少し意外でした。

また、結露も発生します。パッケージに「タオルの保存に」とあり、冷やした濡れタオルの携帯に良さそうですが、その結露で外側まで濡れてしまうため、袋ごと別のタオルなどで包む対策が必要です。

最初から「乾いたタオルで袋を巻いておく」スタイルにすれば、バッグの中が濡れず、結露の湿り気でひんやりとした濡れタオルが作れるかもしれません。

パッケージにネックリングの保存にも使えるとあったので試してみました。残念ながら以前ダイソーで購入したLサイズのクールネックバンドは入りきりませんでした。

キッズ用など小さめサイズのほうが収まりやすそうです。

個人的にしっくりきたのは、袋そのものを保冷剤として使う方法。大きめのお弁当の上に置けば全体を冷やしながら、袋の中でチョコレートなどのデザートも一緒に保冷できます。

保冷剤とお菓子が密着するので、冷えムラも気になりにくく感じました。見た目もすっきりしていて、ランチまわりで使いやすい保冷グッズです。

今回は、ダイソーの『保冷剤付 ジップバッグ』をご紹介しました。これからの季節は特に活躍する場面が多そう。

ジェルが片面だけだからこそ、その分軽く、持ち運びにも向いています。チョコレートのような溶けやすいお菓子の持ち運びには使いやすく感じました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。