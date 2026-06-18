KDDIと沖縄セルラーは、UQ mobileからAndroidスマートフォン「OPPO Reno15 A」を6月25日に発売する。価格は5万4500円。現在、予約を受け付けている。

「OPPO Reno15 A」は、クアルコムの「Snapdragon 6 Gen 1」を搭載したAndroidスマートフォン。約6.6インチ（2372×1080）のディスプレイを搭載する。

バッテリー容量は7000mAh。「AIマインドスペース」や「AI写真編集機能」などのOPPO AI機能を搭載する。

カラーはオーロラブルーと、トワイライトネイビーの2色を展開する。価格は5万4500円。

購入補助プログラム「スマホトクするプログラム」の対象で、25カ月目に端末を返却すると最終回分の支払いが免除される。同プログラム適用時の実質負担額は、新規契約の場合は4万1800円、機種変更の場合は4万4800円。

あわせて、「au +1 collection」から、TPU素材を用いたスマートフォンケース、カメラレンズやディスプレイを保護する強化ガラスが発売される。

ハイブリッドケース TPU×PC CL

カメラレンズ強化保護グラス

強化保護ガラス（ブルーライトカット）