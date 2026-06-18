オウガ・ジャパンは、イヤーカフ型のワイヤレスイヤホン「OPPO Enco Clip2 Open Earbuds」を6月25日に発売する。価格は2万5800円。

耳をふさがないイヤーカフ型デザインを採用したワイヤレスイヤホン。片耳約5.2gという軽量設計に加え、形状記憶ニッケルチタン合金を用いた「EarHug」デザインにより、快適な装着感を実現した。3500人以上の耳のデータを基に設計されており、ランニングやトレーニングなどの激しい運動時でも落ちにくい安定したフィット感を提供する。また、IP55の防塵・防水性能に対応しているため、運動中の汗や外出時の急な雨など、さまざまな環境で安心して利用できるとする。

デンマークのオーディオブランド「Dynaudio」のノウハウを活かしたサウンドチューニングを採用。11mm低音ドライバーと9mm高音ドライバーによるデュアルダイナミックドライバー構成に加え、デュアルDACを搭載することで、クリアな高音から迫力ある低音までバランスの取れた豊かなサウンドを再生する。さらに、背面ベントから発生する逆位相の音波を発する「ダイポール音場技術」で、周囲への音漏れにも配慮した。

AI通話ノイズ低減アルゴリズムに加え、AIクリア通話専用NPUと骨伝導VPUセンサーを搭載する。周囲のノイズと人の声を正確に判別し、騒がしい環境でもクリアな音声通話を実現する。また、最新のBluetooth 6.1に対応し、安定したワイヤレス接続ができる。

Gemini音声アシスタントのほか、ColorOS 15.0.1以降の端末との組み合わせで、海外旅行や外国語でのコミュニケーションをサポートするリアルタイムのAI翻訳機能も利用できる。また、専用アプリから位置を確認できるイヤホン落下検知機能やColorOS 12.0以降の端末との組み合わせで、写真撮影のクイックタップ機能を利用できる。

イヤホン単体で最大9.5時間の連続再生ができる。充電ケースを併用することで、最大40時間の音楽再生に対応しており、長時間のアクティブなシーンでもバッテリー残量を気にせず使用できる。本体の重さは片耳約5.2gでケースとあわせれば約46.3g。イヤホン本体はIP55の防水防塵規格に対応しており、カラーバリエーションはスレートグレーの1色展開となる。