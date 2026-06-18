オウガ・ジャパンは、フラッグシップAndroidスマートフォン「OPPO Find X9 Ultra」を7月8日に発売する。価格は27万4800円。光学10倍の超望遠カメラや、日本最大級となる7050mAhの大容量バッテリーを搭載する。

Hasselbladと共同開発したカメラシステム

Hasselbladとの共同開発によるカメラシステムを搭載。世界初となる光学10倍の5000万画素超望遠カメラは、独自のペリスコープ構造により光を5回反射させることで薄型ボディ内に長い光路を確保した。独自の望遠センサーシフト技術で高倍率撮影時の手ブレを大幅に低減し、遠くの被写体も高い解像感で鮮明に描写する。

日本初のデュアル2億画素カメラとして、広角カメラとポートレート望遠カメラを備える。広角カメラには1/1.12インチの大型センサーを採用し、細部の質感や空気感まで繊細に描写する。高画素ならではの情報量により、撮影後のトリミングでも画質を維持した自由度の高い編集が可能。

光学3倍のポートレート望遠カメラは、ポートレート撮影に最適な約70mm相当の焦点距離を持ち、1/1.28インチ大型センサーにより暗所でも立体感のある仕上がりを実現する。

これらに加え、5000万画素の超広角カメラと、24チャンネルのスペクトル解析に対応した次世代マルチスペクトルカメラを搭載する。独自のLUMOイメージエンジンやHasselbladナチュラルカラーソリューションにより、見たままに近い自然な色合いと豊かな階調表現を提供する。

動画撮影においても8K高精細動画や10-bit Log動画撮影、O-Log2に対応し、一貫した色彩表現を実現する。

7050mAhバッテリーと最新チップセット

本体には、日本市場向けスマートフォンとして最大級となる7050mAhのバッテリーを内蔵する。独自のシリコンカーボン技術によって高いエネルギー密度を実現し、大容量と持ちやすさに配慮した薄型設計を両立した。

自社開発のシリコンアノードアルゴリズムが充放電効率やバッテリー寿命を最適化し、長時間の撮影や高負荷なAI処理でも安定したパフォーマンスを支える。充電は最大100Wの急速充電と50Wのワイヤレス充電に対応する。

チップセットには、クアルコムの「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を採用。独自のシステム最適化技術「Trinity Engine」と組み合わせることで、処理負荷や電力消費をリアルタイムで最適化し、なめらかで安定した動作を長期間維持する。内蔵メモリーは12GB、ストレージは512GBを備える。

144Hz駆動ディスプレイと高耐久設計

ディスプレイは約6.8インチのAMOLEDを採用し、解像度はQHD+（3168×1440）。最大144Hzのリフレッシュレートに対応し、最低輝度1nitから最大輝度1800nitまで幅広く調整可能なProXDRディスプレイが、屋外の明るい環境から暗所まで快適な視認性を提供する。

本体はIP68／IP69の防塵・防水性能を備え、80度の高温水噴射にも耐えうる仕様となっている。画面には耐衝撃性に優れたCorning Gorilla Glass Victus 2を採用し、スイスSGSの耐衝撃試験をクリアした高い堅牢性を持つ。スプラッシュタッチ機能に対応しており、濡れた手でも操作しやすい工夫が施されている。

取り扱いチャネル

本体カラーはツンドラアンバーとキャニオンオレンジの2色をラインアップ。価格は27万4800円。

OPPO公式ストアやAmazon.co.jp、楽天市場、ECカレントで販売される。量販店では、エディオン、コジマ、上新電機、ソフマップ、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラが取り扱う。

そのほか、ソフトバンクのオンラインショップ「SoftBank Free Style」やIIJmioでも販売される。

超望遠撮影を可能にするカメラキットも発売

撮影体験をさらに広げる純正アクセサリーとして、300mm超望遠ユニットを備えた「OPPO Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Kit」と、アラミド繊維を採用した薄型軽量の「OPPO Find X9 Ultra Aramid Fiber Magnetic Case」を別売りで展開する。

OPPO Find X9 Ultra Aramid Fiber Magnetic Case

「Hasselblad Earth Explorer Kit」には、オールメタルレンズボディと16枚構成の全ガラス球面レンズを採用した、300mm超望遠ユニットが付属する。さらに、光学式と電子式を組み合わせたハイブリッド手ブレ補正機能により、安定した超望遠撮影をサポートする。価格は5万9800円。

OPPO Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Kit

主なスペック 項目 内容 大きさ ツンドラアンバー：約77×163×9.1mmキャニオンオレンジ：約77×163×8.7mm 重さ ツンドラアンバー：約236gキャニオンオレンジ：約235g チップセット Snapdragon 8 Elite Gen 5 ディスプレイ 約6.8インチ、QHD+（3168×1440）、AMOLED、リフレッシュレート最大 144Hz アウトカメラ 広角カメラ：約2億画素望遠カメラ：約2億画素超望遠カメラ：約5000万画素超広角カメラ：約5000万画素マルチスペクトル：約320万画素 インカメラ 約5000万画素 バッテリー 7050mAh、最大100W SUPERVOOC フラッシュチャージ、50W AIRVOOC メモリー／ストレージ 12GB＋512GB OS ColorOS 16（Android 16） SIM デュアルSIM、SIM1（nanoSIM）＋SIM2（nanoSIM／eSIM） Wi-Fi IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Bluetooth Ver. 6.0 生体認証 超音波式指紋認証／顔認証 防水・防塵 IPX8・X9／IP6X