オウガ・ジャパンは18日、Androidスマートフォンの新機種「OPPO Reno15 A」を6月25日に発売すると発表した。UQ mobileとワイモバイル、楽天モバイルから発売されるほか、SIMフリーモデルもラインアップする。

SIMフリーモデルの価格は、8GB＋128GBモデルが6万4800円、12GB＋256GBモデルが7万6800円。

背面カメラは3眼構成、7000mAhの大容量バッテリーを搭載

チップセットは「Snapdragon 6 Gen 1」、ディスプレイは約6.6インチのAMOLED（有機EL）ディスプレイ（2372×1080、最大120Hz駆動）を搭載。メモリーとストレージの組み合わせは、8GB＋128GBと12GB＋256GBをラインアップする。ストレージの一部をメモリーとして利用する「RAM拡張機能」も用意している。

カメラは、背面に約5000万画素のメインカメラと約800万画素の超広角カメラ、約200万画素のマクロカメラを備える。前面には約5000万画素のフロントカメラ（約100°の超広角撮影に対応）を搭載する。

フロントカメラは約100°の超広角撮影に対応

バッテリー容量は7000mAh。充電は、最大80W（独自規格SUPERVOOC フラッシュチャージ）または最大55W（PPS）の急速充電に対応する。端末利用中でも発熱を抑えながら給電できるバイパス充電も、同社のReno Aシリーズとしては初めてサポートする。

このほか、Wi-FiはIEEE802.11 a/b/g/n/ac、Bluetooth 5.1、IPX8とIPX9、IP6Xの防水防塵性能とおサイフケータイ（FeliCa）に対応する。生体認証は、ディスプレイ内での指紋認証と顔認証をサポートする。

SIMは、nanoSIMカード2枚またはnanoSIM＋eSIMのデュアルSIMに対応。また、最大1TBまでのmicroSDXCカードが利用できる。

主要なAI機能

同機には、日常で利用できるさまざまなAI機能を用意している。

たとえば、「AIマインドスペース」は、スクリーンショットやメモ、Webサイトなどユーザーが気になったさまざまな情報をAIが自動で整理、分析し、必要なときに見返せる機能だ。3本指で上にスワイプすると、画面の内容を分析し要約を自動で作成する。たとえば、日程に関する情報があればカレンダーへの登録を提案したり、保存した情報をキーワード検索できたりする。

また、仕事をサポートするAI機能として「AI要約機能」や文章作成をサポートする「AIライター」、画面内のテキストを翻訳する「画面翻訳」、文章を読み上げる「AIスピーク」機能を備える。

加えて、写真を美しく編集できる機能も用意されている。逆光などで暗く写ったポートレート写真を自然な仕上がりに調整する「AIポートレートグロー」や、不要なものを自然に消去する「AI消しゴム」、ピンボケした写真を整える「AIぼけ除去」、ガラスの反射を除去する「AI反射除去」などを搭載。また、目を閉じてしまった写真を別の写真の情報から自然に修正する「AIパーフェクトショット」機能も用意されている。

3色をラインアップ

本体前面は、画面占有率92.8％の極細ベゼル設計となっており、没入感のある映像体験ができる。カバーガラスは強化ガラス「Dragontrail Star D+」を採用し、高い耐久性を備えている。また、ぬれた手でも操作しやすいスプラッシュタッチや、手袋を装着したまま操作できる手袋モードを用意しており、さまざまな利用シーンに対応する。また、ステレオスピーカーを搭載し、ウルトラボリューム機能を備えている。

本体カラーはオーロラブルーとトワイライトネイビー、アフターグロウピンクの3色をラインアップする。

オーロラブルーの大きさは約75×158×8.3mm、重さは約202g。メモリーとストレージの組み合わせは、8GB＋128GBと12GB＋256GBを用意する。

トワイライトネイビーとアフターグロウピンクの大きさは約75×158×8.1mm、重さは約195g。メモリーとストレージの組み合わせは、トワイライトネイビーが8GB＋128GB、アフターグロウピンクが12GB＋256GB。