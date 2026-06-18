90分に劇的な決勝ゴール！ “ブラックスターズ”ガーナが白星発進！ パナマを１−０撃破【W杯】
現地６月17日に開催された北中米Ｗ杯のグループＬ第１節で、ガーナ代表とパナマ代表がトロント・スタジアムで対戦した。
最初にチャンスを迎えたのは、パナマ。開始２分、ムリージョの右サイドからのアーリークロスにウォーターマンがワンタッチで合わせるも、ガーナGKのアティ＝ジギにセーブされる。
その後は膠着状態が続いたなか、パナマが攻勢に出る。33分、アンドラーデの自陣からのロングボールにマルティネスが走り込んだが、わずかに合わず。37分にはボックス内右でこぼれ球を拾ったラモスがシュートを放つも、決め切れない。その２分後には、ハーベイの絶妙なスルーパスにムリージョが抜け出すが、飛び出してきた相手GKのアティ＝ジギに阻まれた。
一方のガーナはなかなか好機を作れず。44分にヌアマーのパスを受けたセナヤが右足でゴールを狙い、ようやく１本目のシュートを記録したが、これは大きく枠を外れた。
試合はスコアレスで折り返す。
迎えた後半、ガーナがゴールに迫る。47分、敵陣左サイドからのスレマナのクロスにアジェティが頭で合わせる。しかしこれはGKモスケラにキャッチされる。65分には、ペナルティエリア内右に侵入したトーマス＝アサンテがグラウンダーのクロスを供給。これにＪ・アユ―が反応したが、パナマDFラモスにスライディングでかき出された。
さらに73分、Ｊ・アユ―のFKにアジェティがドンピシャヘッド。強烈な一撃はわずかに枠を捉えられない。
それでも90＋５分に、ついに均衡を破る。左サイドを突破したトーマス＝アサンテのラストパスをイレンキーが押し込んだ。
試合はこのままタイムアップ。１−０で“ブラックスターズ”が劇的勝利を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】劇的展開！ ガーナが左サイドの突破から値千金の決勝弾！
最初にチャンスを迎えたのは、パナマ。開始２分、ムリージョの右サイドからのアーリークロスにウォーターマンがワンタッチで合わせるも、ガーナGKのアティ＝ジギにセーブされる。
その後は膠着状態が続いたなか、パナマが攻勢に出る。33分、アンドラーデの自陣からのロングボールにマルティネスが走り込んだが、わずかに合わず。37分にはボックス内右でこぼれ球を拾ったラモスがシュートを放つも、決め切れない。その２分後には、ハーベイの絶妙なスルーパスにムリージョが抜け出すが、飛び出してきた相手GKのアティ＝ジギに阻まれた。
試合はスコアレスで折り返す。
迎えた後半、ガーナがゴールに迫る。47分、敵陣左サイドからのスレマナのクロスにアジェティが頭で合わせる。しかしこれはGKモスケラにキャッチされる。65分には、ペナルティエリア内右に侵入したトーマス＝アサンテがグラウンダーのクロスを供給。これにＪ・アユ―が反応したが、パナマDFラモスにスライディングでかき出された。
さらに73分、Ｊ・アユ―のFKにアジェティがドンピシャヘッド。強烈な一撃はわずかに枠を捉えられない。
それでも90＋５分に、ついに均衡を破る。左サイドを突破したトーマス＝アサンテのラストパスをイレンキーが押し込んだ。
試合はこのままタイムアップ。１−０で“ブラックスターズ”が劇的勝利を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】劇的展開！ ガーナが左サイドの突破から値千金の決勝弾！