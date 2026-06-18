発売から52年… 大関のロングセラー商品が製造・出荷終了「ちょっと悲しいね…」
1974年の発売以来親しまれてきた『大関 甘酒190G瓶詰』の製造・出荷が終了されることが18日発表された。
【写真】買いに行かなきゃ…製造終了の『大関 甘酒190G瓶詰』があった『大関 甘酒』シリーズ
『大関 甘酒190G瓶詰』は74年に発売し、2024年に発売50周年を迎えたロングセラー商品。灘の蔵元である大関の厳選した酒粕を使用し、砂糖や蜂蜜のやさしい甘みと生姜の風味が調和した、まろやかな味わいが特長の酒粕甘酒となっている。なめらかな口あたりとのどごしで親しまれてきた。
出荷は終了し、店頭在庫がなくなり次第、販売終了となる。『大関 甘酒』は、紙容器の125mlカートカン、1L紙パックのラインナップで引き続き販売する。
大関は「発売以来、半世紀にわたり本商品をご愛飲いただきましたすべてのお客様に、深く感謝申し上げます」と伝えている。
SNS上では「ちょっと悲しいね…」といった声が上がっている。
【写真】買いに行かなきゃ…製造終了の『大関 甘酒190G瓶詰』があった『大関 甘酒』シリーズ
『大関 甘酒190G瓶詰』は74年に発売し、2024年に発売50周年を迎えたロングセラー商品。灘の蔵元である大関の厳選した酒粕を使用し、砂糖や蜂蜜のやさしい甘みと生姜の風味が調和した、まろやかな味わいが特長の酒粕甘酒となっている。なめらかな口あたりとのどごしで親しまれてきた。
出荷は終了し、店頭在庫がなくなり次第、販売終了となる。『大関 甘酒』は、紙容器の125mlカートカン、1L紙パックのラインナップで引き続き販売する。
大関は「発売以来、半世紀にわたり本商品をご愛飲いただきましたすべてのお客様に、深く感謝申し上げます」と伝えている。
SNS上では「ちょっと悲しいね…」といった声が上がっている。