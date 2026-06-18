【ニューヨーク＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１６日（日本時間１７日）、１次リーグＩ組とＪ組の各２試合が行われた。

前回大会優勝のアルゼンチン（世界ランキング１位）はメッシの３得点でアルジェリア（同２８位）に勝利。フランス（同３位）もセネガル（同１５位）に快勝した。ノルウェー（同３１位）はイラク（同５７位）、オーストリア（同２４位）はヨルダン（同６３位）を破った。（世界ランキングは１１日時点）

アルゼンチン３―０アルジェリア

イタリア、ブラジルに続く史上３チーム目の連覇を狙うアルゼンチンが、快勝スタート。１７分にメッシのゴールで先制。後半もメッシが２得点を加えてハットトリックを達成した。アルジェリアはシュート７本を放ったが、ゴールをこじ開けられなかった。

別格ハットトリック ６度目出場

ゴールが決まるたびに、背番号「１０」のユニホームを着たアルゼンチンサポーターが歓喜に沸いた。史上初となる６度目のＷ杯出場を果たした３８歳のメッシが、ハットトリック（３得点）でチームを白星発進に導いた。

大会の直前、所属クラブの試合で左太もも裏の筋肉疲労を訴えて途中交代したが、問題なかった。

１７分、中央で縦パスを受けるとドリブルで持ち込み、寄せてくる相手ＤＦの間を左足で射抜いた。６０分には、味方のシュートを相手ＧＫがはじいたこぼれ球に詰めて流し込む。さらに１６分後、左足を振り抜き３点目。大会通算得点も最多に並ぶ１６得点とした。

２００６年のドイツ大会でＷ杯デビューしてから２０年。アルゼンチンは近年、シメオネやパスといった若い選手たちが頭角を現し、この試合で自身と交代でピッチに入ったパスとは１７歳も離れている。ボールを持たない時はピッチ上をゆったりと歩く姿が目立つが、それでもボールが入れば、ピッチの空気は一変する。

試合後、「今はただ、素晴らしいチームの一員として、充実した気分でピッチに立ち、その時間を楽しんでいる。子供の頃に想像していたものとは比べものにならないほど、素晴らしい日々だ」と語った。前回大会で悲願の頂点に立ったメッシが、今度はどんな伝説を作るのか。期待を抱かせる初戦となった。（平島さおり）

アルゼンチン・スカロニ監督「メッシを表現する言葉が見つからない。彼は２０年にわたってこうしたプレーを見せ、そのプレーを見るすべての人に感動を与えてくれている」