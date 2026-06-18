◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組 ガーナ１―０パナマ（１７日、トロント競技場）

２大会ぶり２度目の出場のパナマ（ＦＩＦＡランク３４位）は、２大会連続５度目の出場のガーナ（同７３位）と１次リーグＬ組の初戦で対戦し、０―１で敗れた。

雨が降りしきる中、前半から攻勢を強めた。前半２分に右クロスからＦＷワテルマンが右足のワンタッチシュートを放ち、ＧＫに阻止された。同３８分にはＤＦラモスがペナルティーエリア右から打った強烈な右足ミドルシュートはゴール上に外れた。

後半は、２０１０年の南アフリカ大会８強のガーナの攻撃を３バックの堅守でしのぐ展開。途中出場の１０番ＭＦディアス（レオン）らを中心に相手ゴールを迫ったが、得点を奪えず。０−０の後半アディショナルタイム５分、自陣右サイドをガーナＭＦアサンテに突破され、グラウンダークロスからＭＦイレンキに決勝ゴールを奪われた。

初のＷ杯出場を果たした２０１８ロシア年大会では、ベルギー、チュニジア、イングランドの強豪と同組に入り、３戦全敗で２得点１１失点と悔しい結果に終わった。８年ぶりに出場したＷ杯の舞台。歴史的な勝ち点１をつかみかけたが、最後の最後に逃した。

北米と南米を結ぶ、細長い国のパナマ。面積は北海道よりやや小さい約７万５５００平方キロメートル、人口約４５１万人の小国だ。太平洋とカリブ海を結ぶパナマ運河があることでも知られ、中米屈指の高所得国になっている。

北中米選手権「ゴールドカップ」で２００５、１３、２３年に準優勝している中米のダークホースだ。コルドバ（ノリッジ）、ディアスら欧州やメキシコ、米国など海外でプレーする選手が中心。イングランド、クロアチア、ガーナと強豪がそろう“死の国”で下克上を狙う中、手痛い黒星発進となった。

◆パナマ・クリスティアンセン監督コメント

「この試合が我々にとって良い結果になることを強く信じていた。これからも頑張り続ける必要がある。あと２試合あり、勝ちたいと思っているので、全力を尽くして頑張りたい」

◆パナマ（２大会ぶり２度目） ＦＩＦＡランク３４位。Ｗ杯最高成績は２０１８年の１次Ｌ敗退。２０年からスペイン出身のトーマス・クリスティアンセン監督（５３）が指揮。主な選手はＦＷディアス（レオン）、ＤＦコルドバ（ノリッジ）。北中米予選は４戦全勝で突破。首都パナマシティー。約７万５０００平方キロメートルで北海道よりやや小さい。人口は約４５１万人。１９０３年にコロンビアから独立。パナマ運河が有名で中米唯一の高所得国になっている。２０１６年にはタックスヘイブン（税率がゼロまたは低く抑えられている国や地域）の実態を明らかにしたパナマ文書が話題となった。