素肌記念日の新作トーンアップクリーム登場♡すっぴんよりきれいな肌へ

「今日はメイクをお休みしたいけれど、すっぴんには少し自信がない…」そんな女性の気持ちに寄り添う新アイテムが素肌記念日から登場します。2026年8月4日に発売される「スキンケアトーンアップクリーム」は、スキンケアしながら自然に肌を明るく見せてくれる注目アイテム。メイクをしない日も心地よく過ごしたい方にぴったりの新提案です♡

メイク休みの日のための新発想クリーム

近年はノーファンデやナチュラルメイクで過ごす女性が増え、「メイクはしたくないけれど、肌はきれいに見せたい」というニーズが高まっています。

そんな声から誕生したのが、素肌記念日の「スキンケアトーンアップクリーム」です。

24時間いつでも使用でき、洗顔不要でそのまま眠ることも可能。スキンケア成分85％※2配合で、保湿クリームのような感覚で使えるのが魅力です。

カラーは血色感を演出しながら自然にトーンアップ※1するミルキーピンク。くすみや色ムラ、毛穴をナチュラルにカバーし、フィルターをかけたような明るくなめらかな肌印象へ導きます。

さらに、心をほっと和ませるアールグレイティーの香りを採用。スキンケアタイムやリラックスタイムをより心地よく演出してくれます。

YSL BEAUTYのリップ新作♡甘くときめくシュガーラブコレクション登場

うるおいと快適さにこだわった処方

「スキンケアトーンアップクリーム」は、つけている間もうるおいを守るモイストベール処方を採用しています。

スキンケア成分たっぷりのベールが肌を包み込み、乾燥を防ぎながらしっとり感をキープ。メイクアイテムでありながら、スキンケアをしているような心地よさが続きます。

また、お肌へのやさしさにも配慮されています。毎日のメイク負担を軽減したい方はもちろん、お泊まりや近所へのお出かけ、在宅ワークの日にも活躍してくれそうです。

使い方とデザインにも注目

使用方法はとてもシンプル。化粧水のあとに塗るだけでベースメイク代わりとして使えます。

さらにカバー力が欲しい場合は、同ブランドのスキンケアパウダーを重ねたり、化粧下地としてファンデーションを重ねたりするのもおすすめです。

パッケージは、素肌に寄り添うやさしさを表現した丸みのあるジャータイプ。思わず手に取りたくなるような、ぷにっとかわいらしいデザインに仕上げられています。

企画担当者も「毎日頑張りすぎず、たまにはメイクも心も軽くしてリラックスしてほしい」という想いを込めて開発したとコメント。

使い心地だけでなく、香りや容器のデザインにも細かなこだわりが詰まっています。

肌も気分も軽やかに整える新習慣

素肌記念日の「スキンケアトーンアップクリーム」は、メイクをお休みしたい日と、きれいでいたい気持ちの両方を叶えてくれるアイテムです。

スキンケア感覚で使えながら、自然なトーンアップ※1や毛穴カバーも実現。忙しい毎日の中で、自分らしく心地よく過ごしたい女性に寄り添う一品となりそうです。

すっぴんよりきれい、メイクより軽い新習慣をぜひ取り入れてみてください♪