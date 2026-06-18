【ニューヨーク＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１６日（日本時間１７日）、１次リーグＩ組とＪ組の各２試合が行われた。

前回大会優勝のアルゼンチン（世界ランキング１位）はメッシの３得点でアルジェリア（同２８位）に勝利。フランス（同３位）もセネガル（同１５位）に快勝した。ノルウェー（同３１位）はイラク（同５７位）、オーストリア（同２４位）はヨルダン（同６３位）を破った。（世界ランキングは１１日時点）

アルゼンチン３−０アルジェリア

イタリア、ブラジルに続く史上３チーム目の連覇を狙うアルゼンチンが、快勝スタート。１７分にメッシのゴールで先制。後半もメッシが２得点を加えてハットトリックを達成した。アルジェリアはシュート７本を放ったが、ゴールをこじ開けられなかった。

悔しいＷ杯デビュー

アルジェリアは相手の大エースの勢いを止められず。元フランス代表のジネディーヌ・ジダン氏を父に持つＧＫジダンにとっては、悔しいＷ杯デビュー戦となった。マンディは「決定力は驚異的で、可能な限り封じ込めようとしたがうまくいかなかった。（メッシの）実力が我々を上回っていた」と振り返った。

アルジェリア・ペトコビッチ監督「３点取られたことに落ち込みすぎてはいけない。ペナルティーエリア内ではチャンスを作らせなかった。我々はもう少しバランスをとって、ボールを速く動かしていく必要がある」