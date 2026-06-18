静岡朝日テレビの佐々木沙羅アナウンサーが18日までにXを更新。フォロワー2万人達成を報告した。

「フォロワーさまが20000人を超えました！ いつもありがとうございます」と報告。「またまたブルーの上下の佐々木、今日はワールドカップで盛り上がる書店を取材しました！」とつづり、青色のトップスとジーンズ姿の写真を公開。バックにはうっすらと富士山らしきものが写っている壮大な海と山があった。最後に「明日もとびっきり！よろしくお願いします 昼ニュースも担当します！」と締めくくった。

このポストに対し「沙羅アナの笑顔素敵だしコーディネートも毎回楽しみです」「実に盛り上がっておりますね」「20000人おめでとうございます。人徳と善行の結果でしょうね」などと書き込まれていた。

東京都出身の佐々木アナは早大卒業後の2025年に静岡朝日放送にアナウンサーとして入社。現在、入社2年目。一部ネット上では積極的なSNS更新から「逸材」の呼び声が高い。

同社公式サイトによると好きな食べ物は「果物全般（中でもマンゴーが1番好きです）、スイーツ、ラザニア」。趣味特技については「美容（化粧品が一つの顔では足りないほど好きなので、七面鳥ならぬ七面人間と言われています）、スイーツ巡り・お菓子作り（フルーツとスイーツには目がありません！）、街歩き（走るのは遅くても歩くのは早いです！）、一人カラオケ（気を抜くと歌を口ずさみがち…）」と明かしている。