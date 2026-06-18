結婚をしても夫婦の間には色々と起きるもの。世代を問わず、なかには70〜80代で離婚を考える夫婦もいます。しかし、高齢での離婚は決して簡単ではありません。住まいの確保、年金収入、介護、そして子どもたちの反対.……。若い頃とは違う、生活そのものが大きく変わる問題が山積しています。 今回ご紹介するのは、地方都市で暮らす80代夫婦の事例。「このまま夫婦で最期まで一緒に」のはずが、ある日、妻が放った一言によって家族を巻き込む大騒動へと発展することに――。FPの小川洋平氏が“老年離婚”の現実を詳しく解説します。

「私の人生、このままで終わるの？」妻が抱え続けた50年の不満

田中和子さん（82歳・仮名）は、地方都市で夫の耕三さん（84歳・仮名）と二人暮らしをしています。夫婦の年金収入は合計で月24万円ほど。持ち家があり、預貯金も2,500万円ほど保有。金銭的な不安はありません。

耕三さんは元地方公務員。真面目で責任感が強く、職場では周囲から信頼される存在でした。しかし家庭では、いわゆる昭和の亭主関白そのもの。家事はすべて妻任せ、食事の味付けが気に入らなければ文句を言う。 退職後も命令口調は変わらず、妻の趣味や友人付き合いにも理解を示しません。

和子さんは、そんな夫に50年以上寄り添ってきました。しかし80代に入り、気持ちに変化が生まれます。仲の良かった友人たちが、相次いで亡くなり始めたことがきっかけでした。

ある日、友人の葬儀から帰る車中で、和子さんは思いました。

「私の人生、このままで終わるの？」

これまで家族のため、夫のために生きてきました。自分の気持ちを押し殺しながら耐えてきた年月が頭をよぎります。もう80代、そう遠くないうちに夫婦で同じお墓に入ることになるでしょう。“死んでからも、この人と一緒”……考えるほどに、和子さんは耐えられなくなりました。

そして、その日の夕食後。 静かに耕三さんへ向かって言いました。

「あなたと一緒の墓には入りたくない。妻として死にたくない」

耕三さんは耳を疑いました。 まさか80代になって離婚の話を切り出されるとは、思ってもいなかったのです。

離婚したい妻、反対する子どもたち、己を振り返る夫

和子さんの決意は本気で、既に弁護士にも相談していました。しかし現実はそう簡単ではありません。

まず問題になったのが収入です。現在は夫婦で月24万円ありますが、離婚すれば和子さんが受け取る年金は月8万円程度に留まる見込みです。また、離婚が成立すれば年金分割により、正一さんが受け取る厚生年金（共済年金を含む）の報酬比例部分の一部を受け取れる可能性があります。金額は最大で月5〜6万円程度と見込まれますが、実際に受け取れる額は状況によって異なります。さらに、手続きが完了するまでには時間を要し、当面の生活費として考えても十分とは言えない金額でした。

80代女性が単独で賃貸住宅を借りることも、容易ではありません。夫婦とも要支援認定を受けており、今後介護サービスが必要になる可能性も高い状況でした。

そんな事情もあり、長男と長女は猛反対しました。

「先も長くないのに、今さら離婚してどうするの？」

「ひとりで歩くのも心配なぐらいなのに、どうやって暮らすの」

子どもたちの言葉に和子さんは余計に腹を立て、意固地になるばかり。家族会議は何度開いても平行線のままでした。

耕三さんも最初は怒りを見せましたが、妻がここまで真剣に離婚を考えていたことに衝撃を受けます。これまでの言動を思い返しながら、少しずつ自分自身と向き合わざるを得なくなっていったのでした。

離婚か我慢かではない、80代夫婦に必要な「第三の選択肢」

厚生労働省の「離婚に関する統計の概況（令和4年）」によると、2020年の離婚件数は193,253件。そのうち同居期間20年以上の夫婦による離婚は約3万9,000件にのぼり、長年連れ添った夫婦が離婚を選択するケースは決して少なくありません。

また、70代、80代になってから離婚を選択する夫婦も存在します。「このまま夫婦として人生を終えたくない」「残された時間だけは自分らしく生きたい」。そうした思いが、人生の終盤に離婚を決断させることもあるのです。

ただし、高齢者の離婚は若い世代の離婚とは大きく事情が異なります。預貯金や不動産などの資産をどう分けるのか、また婚姻期間中の厚生年金については年金分割の対象となる場合もあります。高齢期の離婚では、こうした財産面の整理が大きな課題となります。

さらに、老後の生活の真っただ中で離婚協議や調停に発展すれば、若い頃の離婚以上に現実的な問題が重くのしかかります。資産を取り崩しながら生活しているケースも多く、時間や費用の負担は決して小さくありません。また、弁護士に依頼すれば、数十万円単位の費用が発生することも珍しくありません。

そのため、高齢期の夫婦には「離婚か我慢か」という二択ではなく、“第三の選択肢”を考えることも重要です。

生活費を整理し、それぞれが別々の場所で暮らしてみることが、まず一つの選択肢です。あるいは、家庭内別居として、お互いに独立した生活を試してみるのもよいでしょう。

また、今後、介護施設への入居が必要になる可能性を考えれば、早い段階からサービス付き高齢者向け住宅などで生活してみたり、要支援状態でも入居可能な施設などを検討するのも一案です。また、「どうしても一緒のお墓は嫌」なのであれば、子どもと相談して墓は夫婦別々にするという方法もあります。

感情的になることは仕方のないことですが、感情面だけでなく金銭面で争っても、嫌な思いを抱えたまま最期を迎えることになってしまう可能性もあります。お互い、残りの人生を自分のために生きるために、何を許せないと思っているのか冷静に言語化し、それに対応する方法を見つけるなど、話し合うことで離婚以外の選択肢が見えてくることもあります。

そして、いずれにしても必要なのは資金計画です。年金はいくら受け取れるのか、預貯金で何年生活できるのか、介護費用はどれくらい見込むべきなのか。感情だけではなく、こういったお金の面からも現実的な選択肢を整理し、お互いが納得できる結論を探すことが重要です。

死を意識せざるを得ない高齢期…「残された人生をどう生きたいのか」

「自分の人生は、そう長くない」……女性の平均寿命は87.13歳、男性は81.09歳。80代にもなれば、多かれ少なかれ死を意識せざるを得なくなります。残りの人生をどう生きたいのか。考えた結果、離婚したいと考える人もいるでしょう。

ですが、高齢期の離婚は若い頃の離婚とは違い、住まい、年金、介護、相続など、生活そのものに直結する問題が数多く存在します。だからこそ、「離婚したい」という感情だけでなく、何が問題なのか、どうしたら解決できるのか、その後の生活設計まで深掘りして考える必要があります。

今回の田中さん夫婦のように、長年積み重なった不満が限界に達することは珍しくありません。しかし、だからといって必ずしも離婚だけが解決策とは限らないのです。

人生100年時代。老後の課題は「お金」だけではありません。大切なのは、残された人生をどう生きたいのかを夫婦それぞれが真剣に考えること。そして、その実現に必要なお金や住まい、介護について冷静に整理することです。

小川 洋平

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