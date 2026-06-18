◇W杯北中米大会1次リーグL組 ガーナ1―0パナマ（2026年6月17日 トロント）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグL組第1戦が17日（日本時間18日）に行われ、パナマ（FIFAランク34位）とガーナ（同73位）が対戦。ガーナが1―0で勝利した。

FWセメンヨ（マンチェスターC）ら強力な個を持つガーナに対し、パナマは組織で対抗。前半の主導権を握ったのはパナマで、開始直後の前半2分には、FWワテルマンが右クロスに合わせるなど、好機を作った。

後半はガーナが選手交代を駆使しながら攻勢を強める中、パナマはカウンターから好機をうかがう。両チームともアタッキングサードでの連係と精度を欠く中、試合終了間際にガーナが待望の得点を奪った。後半アディショナルタイム5分、スルーパスに抜け出したセメンヨがセメニョが左から折り返し、途中出場のDFイレンキがペナルティーエリア中央から右足でゴール右下に流し込んだ。

後半アディショナルタイムは6分の表示だったが、終盤は両チームがヒートアップ。小競り合いする様子もみられた。この影響で、11分が経過した頃に試合終了を告げる笛が吹かれた。

18年ロシア大会以来8年ぶり2度目の出場のパナマだったが、痛恨の失点で初の勝ち点獲得を逃した。