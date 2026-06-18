見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）の17日に放送された第58回の平均世帯視聴率が14・1％（関東地区）だったことが18日、ビデオリサーチの調べで分かった。これまでの番組最高は第48回の16・9％。平均個人視聴率は7・9％だった。

主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。

あらすじは、ある日、りん（見上愛）、直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）たち6人は、バーンズ（エマ・ハワード）に呼び出される。バーンズはスコットランドに帰ることになった。しのぶ（木越明）の発案で、6人は学生生活最後の思い出として、横浜へ出かけることになったのだが…。行く立ち寄った丸山（若林時英）が働く団子店で、主人が倒れる。りんら6人の救命で、主人は回復する。