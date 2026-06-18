8月28日に公開される韓国映画『顔 －かお－』で主演を務めたパク・ジョンミンと監督のヨン・サンホの来日が決定。あわせて新場面写真が公開された。

参考：顔も知らない母親の知られざる“秘密” ヨン・サンホ監督『顔 －かお－』予告編公開

本作は、『新感染 ファイナル・エクスプレス』で世界的な成功を収めたヨン・サンホ監督が、同作以前から構想していた企画を実現させたサスペンスミステリー。2018年に発表した自身初のグラフィックノベルを映画化した。

物語の主人公は、視覚障害を抱えながらも韓国随一の篆刻家として名を馳せたイム・ヨンギュと、その息子ドンファン。40年前に消息不明となった母親チョン・ヨンヒの遺体が発見されたとの知らせを受けたドンファンが、ドキュメンタリー番組のプロデューサーとともに母の死の真相を追うなか、母が“醜い顔”をしていたとの証言に打ちひしがれていく姿を描く。

主演を務めたパク・ジョンミンは、主人公ドンファンとその父親ヨンギュを演じ、一人二役に初挑戦。本作の演技で、第62回百想芸術大賞最優秀演技賞を受賞した。ヨン・サンホ監督の『サイコキネシス －念力－』、Netflixオリジナルシリーズ『地獄が呼んでいる』にも出演してきたパク・ジョンミンは、原作のグラフィックノベルを読み、監督の撮りたかった物語に賛同して本作への出演を快諾。映画作品では今回が初めての来日となる。パク・ジョンミンとヨン・サンホ監督は、7月29日に行われる本作の来日舞台挨拶に登壇する。

あわせて公開された場面写真には、視覚障害を抱えながら篆刻工房を営むヨンギュと息子のドンファンが親ひとり子ひとりで支え合いながら暮らす姿、そして顔も知らない母親チョン・ヨンヒがどのように生きてきたのかをたどるドンファンの姿が切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）