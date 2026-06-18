ＭＴＧ<7806.T>は健康・美容機器を展開。新製品を継続的に投入しており、その都度新たな価格設定を行っていることが好業績につながっている。



足もとでは「ＲｅＦａ（リファ）」のブランドストアでの販売好調や家電量販店の売り場拡大などを背景に、リテールストア事業が大きく伸長。また、ギフト需要の取り込みなどからダイレクトマーケティング事業も堅調に推移している。ブランド力向上による粗利の増加で、５月１２日には２６年９月期通期の連結営業利益予想を従来の１４０億円から１５０億円（前期比４０．６％増）に上方修正し、期末一括配当も従来計画比３円増額の３３円（前期は２５円）に引き上げた。７月から出荷を開始する予定の宿泊市場向けアメニティアイテムにも期待したい。



株価は５月２９日に年初来高値７６００円をつけたあとは上げ一服。ただ、日足チャートで２５日移動平均線や７５日移動平均線は上昇基調にあり、押し目は狙い目だろう。（参）



出所：MINKABU PRESS