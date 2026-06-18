Snow Manラウール、明石家さんまから“囲み取材”の秘訣を伝授!?1972年生まれの事実に驚愕

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Snow Manのラウールが、6月18日22時から放送されるTBS『週刊さんまとマツコ特大号』に出演する。

■1972年生まれの真実が次々と飛び出す

明石家さんまとマツコ・デラックスが、局地的ホットニュースを掘り下げる『週刊さんまとマツコ』。今回は「昭和イチヤバい世代 72年生まれの集いスペシャル」と題して、第6弾となるスペシャルを放送する。

1972年は出生数が200万人を超えており現在の3倍以上という、ベビーブームの時代。そのため急激な児童増加に対応しきれず、小学校の校舎はプレハブ、縄跳びの授業をすると校庭が埋め尽くされるほど。

マツコも「人数が多いから、うちらの世代は大切にされなかった」と回顧。そんな当時の映像に、2003年生まれのラウール（Snow Man）は衝撃を受ける。さらに「トマトに砂糖をかけて食べる」「高校に灰皿が置かれていた」など、今では信じられない72年生まれの真実が、次々とゲストから飛び出す。

アイドル歌手として大人気だった西田ひかるをはじめ、当時の芸能人は何かあるたびに芸能リポーターに質問攻めにされる“囲み取材”を受けていた。「コンプライアンス」という言葉がなかった時代の「囲み取材」では恋愛事情やスリーサイズをあけすけに聞くなど、現在では考えられない質問が多かった。そんな“囲み取材”を常に絶妙な切り返しで乗り切ってきた明石家さんまが、その秘訣をラウールに伝授する!?

昭和生まれにとっては懐かしく、平成そして令和生まれにとっては超新鮮な1時間をお見逃しなく。

(C)TBS

■番組情報

『週刊さんまとマツコ特大号』

06/18（木）22:00～22:57

出演：明石家さんま、マツコ・デラックス

進行：吉村崇（平成ノブシコブシ）

72年生まれゲスト（※50音順）：葛西紀明、ケンドーコバヤシ、貴乃花光司、西田ひかる、渡辺江里子（阿佐ヶ谷姉妹）

スペシャルゲスト：ラウール（Snow Man）

■関連リンク

番組サイト

https://www.tbs.co.jp/sanma-matsuko_tbs/