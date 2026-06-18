YOASOBI、アニメ『＜物語＞シリーズ オフ＆モンスターシーズン』主題歌「UNDEAD」MVが累計再生回数1億回を突破

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIが、2024年7月に配信リリースしたアニメ『＜物語＞シリーズ オフ＆モンスターシーズン』主題歌「UNDEAD」のMVが、累計再生回数1億回を突破した。

■TikTokでのUGCを含む関連動画の総再生数は9億回を記録

「UNDEAD」MVは、楽曲に合わせて『＜物語＞シリーズ オフ＆モンスターシーズン』のアニメ本編カットやエンディング映像を組み合わせたもの。そのスペシャルな内容が、大きな反響を呼んだ。

楽曲は、『＜物語＞シリーズ』を手掛ける西尾維新が、本作のために書き下ろした短々編『なでこパスト』『しのぶフューチャー』を原作として制作。リリース以降は、ショート動画プラットフォームを中心にダンスチャレンジが話題となり、TikTokでのUGCを含む関連動画の総再生数は、現在9億回を記録している。

さらに、2025年にはYOASOBIと“サントリー生ビール”がタッグを組み、生ビールのおいしさと音楽で夢を追いかける人々を応援する『YOASOBEER PROJECT』のCM楽曲にも起用。リリースから2年が経とうとする今なお、多くのリスナーに愛され続けている楽曲となっている。

「UNDEAD」を収録したYOASOBIの4th EP『THE BOOK for,』が、6月26日にリリース。こちらも要チェックだ。

■リリース情報

2026.06.26 ON SALE

EP『THE BOOK for,』

https://yoasobi.lnk.to/0626_THEBOOKfor_PKG

2026.06.26 ON SALE

DIGITAL EP『THE BOOK for,』

2026.06.26 ON SALE

ANALOG『THE BOOK for, OVERWATCH EDITION [US EXCLUSIVE]』

※海外限定

2026.06.26 ON SALE

ANALOG『THE BOOK for, YOASOBI ART EDITION』

※海外限定

■関連リンク

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp/